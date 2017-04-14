Samanyolu Haber /Gündem / Portakal: Diyanet neden susar! /14 Nisan 2017 12:58

Portakal: Diyanet neden susar!

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, referandumda “evetçilerin” dini söylemlerde bulunmasına karşılık Diyanet’i göreve çağırdı.

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Fatih Portakal'dan Diyanet isyanı

Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman, 16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili “Bizi hedefe yaklaştıracak olan bir adımı daha ‘Evet’ diyerek atmak, ‘farz olanı tamamlayan ve ona yaklaştıran her fiil farzdır’ kuralının çerçevesine dahildir” dedi.

Bu sözlere FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal’dan tepki geldi.

“Y.şafak yazarı ‘evet’ vermenin farz olduğunu demeye getiriyor” diyen Fatih Portakal Twitter’da böyle isyan etti;

“Bir de neyse artık o hedef, hedefe yaklaşmaktan söz etmiş. Böyle insanların kin ve öfkesinden yaradan hepimizi korusun. Ama biliyorum ki kazanan hep iyiler olur. @diyanetbasin neden susar?

Ne yazık ki: Diyanet işleri Başkanlığı adındaki @diyanetbasin kurum aslında iktidar partilerinin bir bölümü gibi çalışıyor. İktidarların mutlakiyeti için diyanet önemli bir kurum, keşke siyasetten uzak bir yapılanma [email protected] cevabınız olur mu?”
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