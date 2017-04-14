Portakal: Diyanet neden susar!

Fatih Portakal'dan Diyanet isyanı





Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman, 16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili “Bizi hedefe yaklaştıracak olan bir adımı daha ‘Evet’ diyerek atmak, ‘farz olanı tamamlayan ve ona yaklaştıran her fiil farzdır’ kuralının çerçevesine dahildir” dedi.





Bu sözlere FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal’dan tepki geldi.





“Y.şafak yazarı ‘evet’ vermenin farz olduğunu demeye getiriyor” diyen Fatih Portakal Twitter’da böyle isyan etti;





“Bir de neyse artık o hedef, hedefe yaklaşmaktan söz etmiş. Böyle insanların kin ve öfkesinden yaradan hepimizi korusun. Ama biliyorum ki kazanan hep iyiler olur. @diyanetbasin neden susar?



