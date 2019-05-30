Lüks spor otomobil üreticisi Porsche firmasının Almanya’nın Stuttgart şehrinde bulunan ofislerine vergi müfettişleri ve polis tarafından baskın düzenlendi.





Stuttgart Başsavcılığı’nın açıklamasına göre Baden-Wuerttemberg eyaleti vergi müfettişleri, Porsche AG’nin Weissach ve Stuttgart ofislerinde arama yaptı.





Lüks spor otomobil markası Porsche "rüşvet" iddiaları ile çalkalanıyor.





MUHASEBECİLERE RÜŞVET VERMEKLE SUÇLANIYOR





Soruşturma kapsamında Porsche, vergi denetçilerine yanlış veri aktarması için şirketin muhasebecilerine rüşvet ödemekle suçlanıyor. Soruşturmayı 10 savcı yürütüyor.





Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şirketin Stuttgart ofisinde muhasebe bölümünde çalışan bir yetkilinin, Porsche AG’nin vergi danışmanına ait hesaplardaki hareketlerden şüphelendiği ve durumu başsavcılığa ilettiği belirtildi.





200 POLİSLE EŞ ZAMANLI BASKIN





Kâğıt ve elektronik verilere el koymak için yaklaşık 200 polis, Porsche’nin vergi tahsilat bürosu, vergi danışmanlığı bürosu ve Stuttgart çevresindeki bazı müstakil evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.





Baskınlarda çok sayıda hard disk ve bilgisayara incelenmek üzere el koyuldu.