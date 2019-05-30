Samanyolu Haber /Ekonomi / Porsche'ye "rüşvet" baskını /30 Mayıs 2019 17:04

Porsche'ye "rüşvet" baskını

Stuttgart Başsavcılığı’nın açıklamasına göre Baden-Wuerttemberg eyaleti vergi müfettişleri, Porsche AG’nin Weissach ve Stuttgart ofislerinde arama yaptı. Firma hakkında "rüşvet" soruşturması yürütülüyor.

SHABER3.COM

Lüks spor otomobil üreticisi Porsche firmasının Almanya’nın Stuttgart şehrinde bulunan ofislerine vergi müfettişleri ve polis tarafından baskın düzenlendi.

Stuttgart Başsavcılığı’nın açıklamasına göre Baden-Wuerttemberg eyaleti vergi müfettişleri, Porsche AG’nin Weissach ve Stuttgart ofislerinde arama yaptı.

Lüks spor otomobil markası Porsche "rüşvet" iddiaları ile çalkalanıyor.

MUHASEBECİLERE RÜŞVET VERMEKLE SUÇLANIYOR

Soruşturma kapsamında Porsche, vergi denetçilerine yanlış veri aktarması için şirketin muhasebecilerine rüşvet ödemekle suçlanıyor. Soruşturmayı 10 savcı yürütüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şirketin Stuttgart ofisinde muhasebe bölümünde çalışan bir yetkilinin, Porsche AG’nin vergi danışmanına ait hesaplardaki hareketlerden şüphelendiği ve durumu başsavcılığa ilettiği belirtildi.

200 POLİSLE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kâğıt ve elektronik verilere el koymak için yaklaşık 200 polis, Porsche’nin vergi tahsilat bürosu, vergi danışmanlığı bürosu ve Stuttgart çevresindeki bazı müstakil evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda çok sayıda hard disk ve bilgisayara incelenmek üzere el koyuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Porsche'ye "rüşvet" baskını Sonraki Haber >>

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:13:41