Samanyolu Haber /Dünya / Porsche’ye 535 milyon Euro ceza! /07 Mayıs 2019 16:12

Porsche’ye 535 milyon Euro ceza!

Stuttgart Savcılığı dizel skandalı kapsamında Volkswagen Grubu'nda yer alan Porsche'ye tam 535 milyon Euro ceza kesti! Şirketin bu para cezasına karşı temyiz başvurusu yapmadığı bildirildi.

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Porsche’den yapılan açıklamada, savcılığın Porsche’ye dizel skandalı kapsamında 535 milyon Euro para cezası kestiği belirtildi. Cezanın, Porsche’ye, dizel krizinde denetim yükümlülüklerini  ihmal ettiği gerekçesiyle verildiği kaydedildi.

Stuttgart Savcılığı, Volkswagen grubu şirketlerinden Porsche’nin üst düzey yöneticilerine yönelik Temmuz 2017’de dizel manipülasyonu soruşturması başlatmıştı. Dizel skandalından sonra lüks araç üreticisi Porsche, Eylül 2018’de dizel araç üretimini durduracağını, 2019’dan itibaren de benzinli, elektrikli ve hibrit araçlara yöneleceğini açıklamıştı.

Almanya’da, karbon emisyonu skandalı nedeniyle daha önce Volkswagen 1 milyar Euro ve Audi de 800 milyon Euro para cezasına çarptırılmıştı.

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