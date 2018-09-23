Porsche dizel araç üretimini durduruyor: Elektrikli ve hibrit araçlara yönelecek

Böylece dizel araç üretimini durduran ilk Alman otomobil firması Volkswagen grubu içinde yer alan Porsche olacak.

















BBC Türkçe’nin haberine göre, bu karar 2015 yılında Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW), araçların egzoz emisyon değerlerini manipüle ettiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.





Porsche Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, “Spor araç üreticisi olarak, dizel bizim için hep ikincil bir rol oynadı. Geleceğimizde dizel motorlu araçlarımızın olmasını istemediğimize karar verdik” dedi.









‘Dizeli şeytanlaştırmadıklarını’ söyleyen Blume, “Dizel teknolojide itici bir güç ve bu şekilde kalmaya devam edecek” diye onuştu.





Volkswagen karbon emisyonu skandalı nedeniyle Almanya’da 1 milyar avro para (yaklaşık 7,5 milyar Türk Lirası) cezasına çarptırılmıştı.





Almanya’nın bazı kentlerinde hava kirliliğini engellemek için belli yaşın üzerindeki dizel motorlu araçların kullanımı yasaklanmıştı.