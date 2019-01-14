Samanyolu Haber /Dünya / Pompeo'dan Trump'un Türkiye sözlerine açıklama: Yaptırım gibi bir şeyden bahsettiğini anlıyorum /14 Ocak 2019 14:16

Pompeo'dan Trump'un Türkiye sözlerine açıklama: Yaptırım gibi bir şeyden bahsettiğini anlıyorum

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Türkiye'yle ilgili yaptığı Twitter paylaşımının, Suriye'den çekilmesi konusundaki kararını etkilemeyeceğini söyledi.

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Trump yönetiminin, Türkiye'nin 'Kürtlerin peşinden gitmemesi' yönünde çok kararlı olduğunu açıklayan Pompeo, Trump'ın Twitter'daki paylaşımında Türkiye ekonomisine yönelik kullandığı ifadelerin kendisine sorulması üzerine ise "Bunu kendisine sormanız gerekecek, kendisinin yaptırım veya bunun gibi şeylerden bahsettiğini farz ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BUNU KENDİSİNE SORUN'

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye'yi provoke etmesini istemiyorum" demişti.
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