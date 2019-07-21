Samanyolu Haber /Gündem / Pompeo'dan Çavuşoğlu'na: Bizi derin hayal kırıklığına uğrattınız /21 Temmuz 2019 10:35

Pompeo'dan Çavuşoğlu'na: Bizi derin hayal kırıklığına uğrattınız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın alması dolayısıyla ABD’nin duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiği bildirildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un görüşmeye ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın alması dolayısıyla ABD’nin duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı (Pompeo), Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi” ifadelerine yer verildi.

‘TÜRKİYE’NİN SURİYE SINIR BÖLGESİNDEKİ GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALACAĞIZ’

Pompeo’nun Ankara’nın Suriye sınır bölgesindeki çıkarlarının Washington tarafından dikkate alınacağını söylediği ifade edilen açıklamada, şöyle dendi:

“Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin Türkiye’nin Suriye sınırındaki güvenlik konusunda duyduğu endişeleri dikkate alacağını teyit etti. Pompeo ayrıca ABD’nin kendileri ve küresel koalisyonla çalışan yerel partnerlerinin korunmasını sağlamayı taahhüt ettiğini de kez daha açıkladı.”

POMPEO, ERBİL’DEKİ TERÖR SALDIRISI İLE İLGİLİ TÜRKİYE’YE TAZİYELERİNİ SUNDU

Popeo’nun Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na Erbil’de Türk diplomatlara yönelik terör saldırısından dolayı taziyelerini ilettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na, 17 Temmuz’da Irak’ın Erbil kentinde gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir Türk diplomatın hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti”.
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