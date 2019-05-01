Samanyolu Haber /Dünya / Pompeo: Venezuela'ya askeri müdahale ihtimal dahilinde /01 Mayıs 2019 18:12

Pompeo: Venezuela'ya askeri müdahale ihtimal dahilinde

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump yönetiminin Venezuela'daki krizi kontrol altına almak için askeri müdaheleyi ihtimal dahilinde gördüğünü söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump yönetiminin Venezuela'da krizi kontrol altına almak için askeri harekât düzenleme ihtimali ile ilgili olarak Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, "Başkan çok net ve inanılmaz tutarlıdır. Askeri harekat olasıdır. Gereken bu olursa, ABD bunu yapacaktır." dedi.

Pompeo, ABD'nin "barışçıl bir iktidar değişiminden" yana olduğunu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden ayrılıp yapılacak yeni seçimlerle ülkenin yeni liderini seçmesini tercih edeceklerini söyledi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise CNN'e verdiği mülakatta Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Venezuela'da artan tansiyon hakkında görüşeceğini söyledi.

AYAKLANMA ÇAĞRISI

Venezuela'da tansiyon giderek yükseliyor. Salı günü başşehir Caracas'ta 2017'de ev hapsine alınan siyasi aktivist Leopoldo Lopez ile birlikte sokağa çıkan muhalif lider Juan Guaido, kendine destek veren ağır silahlı askerlerle birlikte Venezuela'nın anayasasını korumak üzere harekete geçtiklerini açıklamıştı. 

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ise askeri liderlerle görüştüğünü ve "tam bağlılık" niteliğindeki desteklerini aldığını söylemişti. 

Maduro ayrıca darbe teşebbüsünün başarısız olduğunu ve ayaklanmadan sorumlu olanların cezai takibata uğrayacağını bildirdi.

Guaido'nun ayaklanma çağrısı uluslararası alanda da yankı bulmuş, ABD dahil birçok ülke desteğini yinelerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "darbe girişimini kınadığını" açıklamıştı. 

Guaido, geçen ocak ayında yaptığı çıkışın ardından ABD dahil 50'den fazla ülke tarafından Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" olarak tanınmıştı.
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