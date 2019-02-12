Samanyolu Haber /Dünya / Pompeo: Kaşıkçı cinayetini örtbas etmedik /12 Şubat 2019 12:37

Pompeo: Kaşıkçı cinayetini örtbas etmedik

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine yardım ettiği yönündeki suçlamaları reddetti.

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Washington Post'un haberine göre, Macaristan'da temaslarda bulunan Pompeo, ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde gazetecilerle bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı, Demokrat Senatör Tim Kaine'in geçen hafta "Washington yönetiminin Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine yardım ettiği" yönündeki suçlamasının hatırlatılması üzerine, "Senatör Kaine tamamen hatalı. Amerika bir cinayeti örtbas etmiyor" ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmasının devam edeceğini ifade ederek, "Bunun üzerinde özenle çalışıyoruz. Başkan bu konuda çok net, daha net olamazdı. Daha fazla bilgi edindikçe tüm müsebbipleri sorumlu tutmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
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