Samanyolu Haber /Dünya / Polonya’dan 'tanıdık' adım: Yüksek Mahkeme operasyonu /03 Temmuz 2018 16:05

Polonya’dan 'tanıdık' adım: Yüksek Mahkeme operasyonu

Polonya hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin 27 üyesini 'hükümete yakın isimlerle' değiştirmeyi amaçlayan bir yasa çıkardı.

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Polonya’da önceki hükümet tarafından yüksek mahkemede göreve getirilen “komünistleri” temizleyerek halkın yargıya olan güvenini yeniden sağlayacağına dair açıklama yapan Hukuk ve Adalet Partisi, mahkeme başkanı da dahil olmak üzere 27 yüksek mahkeme üyesini görevden alarak yerlerine kendilerine yakın olan isimleri yerleştirmeye hazırlanıyor.

Polonya'daki Nazi yürüyüşlerini selamlayan, Komünist Parti'yi yasaklama girişiminde bulunan hükümetin yargıya yönelik operasyonu da şaşırtmadı.

Türkiye'de de 12 Eylül ve 16 Nisan referandumlarının ardından Anayasa Mahkemesinde değişiklikler yapılmış, yüksek mahkeme tamamen iktidar kontrolüne geçmişti.

Polonya yönetimi, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmak ve yargıyı hükümete bağlamakla suçlanıyor.
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