Polislerin yüzünü yaşadıkları mahcubiyeti göstermek için yayınladık

Hiç mi utanmanız kalmadı?





Türkiye güne yine AKP merkezli servis edilen "İstanbl'da büyük FETÖ operasyonu" ile uyandı.













Cadı avını Havuz medyası ve ona ayak uyduran sözde muhalif yayınlar kırmızı renkli kocaman "son dakika" başıkları ile duyurdu.













Haberin detayı ise Türkiye'nin Hizmet Hareketi'ne karşı başlattığı soykırımın tek fotoğraflık özetiydi.





Onlarca polis Kartal'daki İBB lojmanları ve Üsküdar'daki bir adrese sabahın 5'inde baskınlar yaptı.





Onlar arama yaparken birileri de çoktan kameraları olay yerine çağırmıştı bile.





Sözde arama yapıldı ve bir süre süre sonra etrafını polislerin çevirdiği elinde çanta olan ( akp hakimlerinin tutuklayacağını biliyor) yaşlı bir kadın kapıda göründü.













O anda kameralara yansıyan fotoğraf "büyük operasyon"un özetiydi.





Polislerden birinin başı önde diğeri etrafa bakarken biri de mahçup bir ifadeyle kendilerini görüntüleyen kameraya bakıyordu.





Adı bilinmeyen gözaltına alınan kadın polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.







