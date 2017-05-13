Samanyolu Haber /Gündem / Polislerin 12 saatlik mesaisi iptal! /13 Mayıs 2017 13:15

Polislerin 12 saatlik mesaisi iptal!

Manisa'da, polis merkezlerinde nöbet usulü çalışan polislerin 8 saat olan mesaisini 12 saate çıkaran karar, Danıştay'ın 16'ncı ve 2'nci dairelerinin verdiği kararlarla iptal edildi.

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Manisa’da polis merkezi amirliklerinde nöbet usulü çalışan polisler, 8 saatlik mesai sistemiyle çalışırken, bu sistem 2013’ün Mayıs ayı içerisinde valilik onayıyla 12 saate çıkarıldı. Bu işleme karşı o dönemde Emniyet- Sen Manisa İl Temsilcisi olan polis memuru Ali Özaydın, 2013’ün Ağustos ayında iptal davası açtı. Davaya bakan Manisa 2’inci İdare Mahkemesi, Valiliğin işleminin iptali istemini oy çokluğuyla reddetti. Bunun üzerine davacı polis memuru Ali Özaydın, Danıştay’a temyiz başvurusunda bulundu. 

Temyiz istemine bakan Danıştay 16’ncı Dairesi, davacı polis memurunu haklı bularak, Manisa 2’nci İdare Mahkemesi’nin kararını oybirliğiyle bozdu ve valiliğin işlemini iptal ederek 8 saatlik mesai sisteminin 12 saat olarak belirlenemeyeceğine karar verdi.

Manisa Valiliği, bu sefer 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde, Danıştay 16’ncı Dairesi’nin kararına karşı karar düzeltme talebinde bulundu. Dosyayı inceleyen Danıştay 2’nci Dairesi de oy birliğiyle verdiği kararla Valiliğin talebini reddetti.

Danıştay 2’nci Dairesi, “Manisa İl Merkezinde bulunan polis merkez grup amirliklerinde görevli personelin çalışma sisteminin 12/24 veya 12/36 olarak belirlenmesine ilişkin 12/07/2013 günlü, 2223 sayılı Valilik emrinin iptal istemiyle açılan davada; davanın reddi yolunda, Manisa 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 15.04.2014 tarih ve E.2013/690, K.2014/351 sayılı kararın bozulmasına dair Danıştay 16’ıncı Dairesinin 22.02.2016 günlü, E.2015/19404, K.2016/593 sayılı kararının; davalı idare tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. Dilekçede ileri sürülen düzeltme nedenleri anılan maddede sayılan nedenlere uymadığından düzeltme isteminin reddine, 09.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” diyerek davayı kesin olarak karara bağladı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Danıştay’ın iki ayrı dairesince verilen bu kararlar nedeniyle Emniyet Teşkilatının tümü etkilenecek. Kararın tebliğ edildiği belirtilen Manisa Valiliği’nin, polis merkezlerinde, grup amirliklerinde çalışan polislerin çalışma sistemini tekrar 8/24’e döndürmek için 1 aylık kanuni süresi bulunuyor.  (Sözcü)
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