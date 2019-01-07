Samanyolu Haber /Dünya / Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu /07 Ocak 2019 18:14

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Paris'te 5 Ocak'taki Sarı Yelekler protestolarında eylemcileri dağıtan polis ve jandarma memurlarını bir anda alana inerek dövmeye başlayan eski boks şampiyonu Christophe Dettinger, kimliğinin tespit edilmesi üzerine kendiliğinden karakola gitti.

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Fransa'da 8 haftadır süren 'Sarı Yelekler' eylemlerine geçen cumartesi bir boksör damga vurdu.

Göstericilere müdahale eden güvenlik güçlerini döverek uzaklaştıran kişinin eski profesyonel boksör olduğu ortaya çıktı.

2007 yarı ağır sıklet Fransa boks şampiyonu Christophe Dettinger, kimliğinin tespit edilmesinin ardından teslim oldu ve gözaltına alındı.

Mahkum edilmesi halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabilecek 37 yaşındaki Dettinger'in eski koçu Laurent Boucher, "Sanırım kendini kaybetti. İnsan bazen fevri davranabiliyor. Onun yerinde ben de olabilirdim" değerlendirmesini yaptı.


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Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

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