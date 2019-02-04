Polisler kaçak kazı yaparken yakalandı... Dikkat çekmemek için zırhlı araç bile getirmişler!

Hürriyet gazetesinin haberine göre Diyarbakır'da Silvan’da Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle geçen hafta aralarında Silvan Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ile 4'ü polis 8 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.







Tutuklananlar arasında bulunan Nöbetçi Amir Komiser Serkan C.’nin kaçak kazıya resmiyet kazandırmak ve fazla dikkat çekmemek amacıyla ihbarların önünü kesmek için olay yerine zırhlı polis aracı yönlendirdiği ifadelerde yer aldı.





Geçtiğimiz hafta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak define aranacağı yönünde ihbar üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan araştırmada Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk, komiser yardımcısı Bekir B., komiser yardımcısı Serkan C., polis memurları Ali P. ve Abdulmüddalip G.’nin de aralarında bulunduğu bir grup kişinin olaya karıştığı belirlenince durum, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a bildirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın, "Ne gerekiyorsa yapılacak" dediği kaçak define arayıcılarına yönelik talimatı ile Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı.





Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ve ekibi, meslektaşlarının kendilerini takip ettiklerinden habersiz kaçak kazı için harekete geçti.





Aralarında polis memurlarının da bulunduğu ekip söz konusu adreste kazı yaparken, çevredeki vatandaşlar yoğun şekilde ihbarda bulundu. Bunun üzerine Serkan C., kaçak kazıya resmiyet kazandırmak ve fazla dikkat çekmemesi amacıyla ihbarların önüne kesmek için olay yerine zırhlı polis aracı yönlendirdi.





Tüm hazırlıklarını tamamlayan kaçak define arayıcıları kendilerini takibe alan meslektaşlarından habersiz söz konusu bölgede kazı yapmaya başladıkları sırada Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın da talimatıyla operasyon başlatıldı. Kaçak kazı yapan ekip henüz 1 metre kazdıkları sırada uzun süredir takip eden polisler baskın yaptı. Kazı yapılan aramada ise kazma, kürek, dedektör gibi malzemeler ele geçirildi.





Olay yerinde bulunan komiser yardımcıları Bekir B., polis memurları Ali P., Abdulmüddalip G, sivil vatandaşlar Mahfuz A, Nesih T., Abdulvahap K., Arif A. ve İsamettin Ç. ile o gece nöbetçi amir olan komiser yardımcısı Serkan C. ve Silvan Emniyet Müdürü Ömer Öztürk gözaltına alındı.





Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin verdikleri ifadede, “Sur olayları sırasında kaçan teröristlerin altın ve paraları buraya gömdüklerini öğrendik. Bu nedenle kazı yapıyorduk” dedikleri öğrenildi. Ancak yapılan tespitlerde bahsedilen evrakla ilgili herhangi bir resmi işlem yapmadıkları belirlendi. Polis soruşturmayı derinleştirdiğinde gerçek ortaya çıktı. Şüphelilerin kazıyı Ermenilere ait altınların buraya gömülü olduğu duyumları üzerine yaptıkları öğrenildi.





Sorgularının ardından mahkemeye sevkedilen şüphelilerden Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk, komiser yardımcısı Bekir B., komiser yardımcısı Serkan C., polis memurları Ali P. ile Abdulmüddalip G ve sivil şüpheliler Arif A., Nesih T., Abdulvahap K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.





İddiaya göre tutuklananlar arasında bulunan ziraat mühendisi Abdulvahap K.’nın annesinin de defineyi bulmak için istihareye yattığı ve kazı sırasında oğlunu telefonla yönlendirdiği öğrenildi.