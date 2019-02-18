Samanyolu Haber /Gündem / Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu /18 Şubat 2019 14:46

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Gözaltına alınırken polisin tacizine uğrayan genç kadın Artı Gerçek internet sitesine konuştu.

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Artı Gerçek'ten Derya Okatan'ın haberine göre üniversite öğrencisi Merve Demirel, Ankara'da, 16 Şubat günü, TAYAD’ın tutuklu avukatların serbest bırakılması talebiyle her cumartesi yaptığı eyleme katıldı. Üç kişiyle birlikte yaptıkları basın açıklaması başlar başlamaz polis müdahale etti ve hepsi gözaltına alındı. 21 yaşındaki Demirel, polis aracına bindirilirken bir erkek polisin elle cinsel saldırısına maruz kaldı. Taciz fotoğraflara yansırken, fotoğraflarda polisin yüzü de çok net bir şekilde görülüyor.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran tacizle ilgili Merve Demirel yarın suç duyurusunda bulunacak.

Artı Gerçek’e konuşan Demirel, yaşananları şöyle anlattı: “TAYAD olarak 16 Şubat günü halkın avukatlarının açlık grevinin 24. gününde, hukuksuzca tutuklanmalarına karşı Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yaptık, 3 kişiydik. Polisin müdahalesi oldu. Gözaltına alınırken bir polis tacizde bulundu, bu da görüntülendi.”

İŞKENCEDİR, HAYSİYETSİZLİK POLİSE AİT

Polis tacizini işkence olarak tanımlayan Demirel, “İşkence sadece fiziksel zarar değildir, bu da bir işkencedir” dedi ve şöyle devam etti:

“Polisin haysiyetsizce yaptığı muamelenin yarattığı utanç kesinlikle polise aittir. Bu utanç bana yüklenemez. Haysiyetsizleştirilen, itibarsızlaştırılan ben değilim, tacizci polistir. Toplumda böyle bir algı var; tecavüzcülerin, tacizcilerin, onursuzca muamele yapanların yarattığı utanç kadınlar üzerine yüklenmeye çalışılıyor. Bu utanç onlara aittir. Bu bilinci kazandığımızda biz kadınlar olarak kesinlikle utanmamalıyız. Bu eylemi ben tutsak arkadaşlarımız adına yapıyordum. Bunları düşündüğümde bizimle tacizci polisler arasında bir barikattır bu. Hiç utanç duymadım. Geri çekilmek, sinmek istemedim. Zaten aynı gün saat 18.00’da Yüksel Caddesi’nde yapılan eyleme de katıldım.”

Bir avukatın kendisi için “Keşke yüzünü gizleseydik, bir yaşantısı, itibarı var” dediğini aktaran Demirel, “Ben bunu kesinlikle reddediyorum. İtibarsızlaşmak söz konusu değil. Bu erkek egemen anlayışın kalıntıları. Maalesef taciz, tecavüze uğrayan kadınların adları duyulduğunda itibarsızlaşacak gibi algılanıyor. Öyle değil, itibarsızlaşan biz değiliz” diye konuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu Sonraki Haber >>

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

''Üç buçuğa aldığını iki liraya satan Devlet garibanın ekmeğiyle oynuyor''

''Üç buçuğa aldığını iki liraya satan Devlet garibanın ekmeğiyle oynuyor''

Eşi kaçırılan Selda Ugan: Çok endişeliyiz, yetkililer lütfen bilgi versin

Eşi kaçırılan Selda Ugan: Çok endişeliyiz, yetkililer lütfen bilgi versin

Bu enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur

Bu enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:47:13