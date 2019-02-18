Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Artı Gerçek'ten Derya Okatan'ın haberine göre üniversite öğrencisi Merve Demirel, Ankara'da, 16 Şubat günü, TAYAD’ın tutuklu avukatların serbest bırakılması talebiyle her cumartesi yaptığı eyleme katıldı. Üç kişiyle birlikte yaptıkları basın açıklaması başlar başlamaz polis müdahale etti ve hepsi gözaltına alındı. 21 yaşındaki Demirel, polis aracına bindirilirken bir erkek polisin elle cinsel saldırısına maruz kaldı. Taciz fotoğraflara yansırken, fotoğraflarda polisin yüzü de çok net bir şekilde görülüyor.





Kamuoyunda geniş yankı uyandıran tacizle ilgili Merve Demirel yarın suç duyurusunda bulunacak.





Artı Gerçek’e konuşan Demirel, yaşananları şöyle anlattı: “TAYAD olarak 16 Şubat günü halkın avukatlarının açlık grevinin 24. gününde, hukuksuzca tutuklanmalarına karşı Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yaptık, 3 kişiydik. Polisin müdahalesi oldu. Gözaltına alınırken bir polis tacizde bulundu, bu da görüntülendi.”





İŞKENCEDİR, HAYSİYETSİZLİK POLİSE AİT





Polis tacizini işkence olarak tanımlayan Demirel, “İşkence sadece fiziksel zarar değildir, bu da bir işkencedir” dedi ve şöyle devam etti:





“Polisin haysiyetsizce yaptığı muamelenin yarattığı utanç kesinlikle polise aittir. Bu utanç bana yüklenemez. Haysiyetsizleştirilen, itibarsızlaştırılan ben değilim, tacizci polistir. Toplumda böyle bir algı var; tecavüzcülerin, tacizcilerin, onursuzca muamele yapanların yarattığı utanç kadınlar üzerine yüklenmeye çalışılıyor. Bu utanç onlara aittir. Bu bilinci kazandığımızda biz kadınlar olarak kesinlikle utanmamalıyız. Bu eylemi ben tutsak arkadaşlarımız adına yapıyordum. Bunları düşündüğümde bizimle tacizci polisler arasında bir barikattır bu. Hiç utanç duymadım. Geri çekilmek, sinmek istemedim. Zaten aynı gün saat 18.00’da Yüksel Caddesi’nde yapılan eyleme de katıldım.”





Bir avukatın kendisi için “Keşke yüzünü gizleseydik, bir yaşantısı, itibarı var” dediğini aktaran Demirel, “Ben bunu kesinlikle reddediyorum. İtibarsızlaşmak söz konusu değil. Bu erkek egemen anlayışın kalıntıları. Maalesef taciz, tecavüze uğrayan kadınların adları duyulduğunda itibarsızlaşacak gibi algılanıyor. Öyle değil, itibarsızlaşan biz değiliz” diye konuştu.



