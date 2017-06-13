Polis yine doğumhane önünde

İzmir'de Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik nefret operasyonları hastanelerin doğum servislerine kadar ulaştı.







Darbeyle hiçbir ilgilisi olmayan on binlerce sivil gibi, yeni bebeklerini kucaklarına almak için hastaneye giden çift suçsuz yere polislerin baskısı altında...













Adresi İzmir Tepecik Hastanesi...





Elif C. 3. çocuğunu dünyaya getirdi...







Doğum esnasında heyecanla eşinden ve yeni bebeklerinden güzel haberler bekleyen baba gözaltına alındı. Elif C. doğumhaneden çıktığında kara haberi aldı...





Şimdi müşahade altında tutulan Elif C.'yi gözaltına almak için polisler kapıda bekliyor.









