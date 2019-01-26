Polis, MİT, AKP’li yönetici ve Mafya birleşip çete kurup Hizmet Hareketi üyelerini soydu

Gürcistan’da İnterpol tarafından yakalanan Serkan Kurtuluş’un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik aralarında eski İzmir İstihbarat Şube Müdürü ve AKP İl başkan yardımcısının da bulunduğu 69 şüpheli hakkında dava açıldı.







İddianameye göre, bazı devlet görevlilerinin mafya ile işbirliği yaparak Cemaat soruşturmalarında ismi geçenlere yönelik şantaj ağı kurdukları tespit edildi.





İzmir’de organize suç örgütü kurarak yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettiği iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve geçen yıl haziran ayında İnterpol tarafından Gürcistan-Batum’da yakalanan Serkan Kurtuluş’un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 69 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 524 sayfalık iddianamenin geniş bir kısmı Aydınlık Gazetesi’nde yayınlandı.





İddianamede, liderliğini Serkan Kurtuluş’un yaptığı suç örgütüyle irtibatlı olduğu ileri sürülen eski İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen ve eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş da şüpheliler arasında yer aldı. Kudret Dikmen’in Hizmet Hareketi’ne yönelik operasyonlarda gözaltına alınacak olan şüphelilerinin listesini önceden Ahmet Kurtuluş aracılığıyla çeteye sızdırdığı, çetenin de ‘MİT’e çalışıyoruz, devlet arkamızda’ diyerek listede adı bulunan kişilere ulaşıp tehditle para kopardığı iddia edildi. Emniyet müdürü Dikmen ve Ahmet Kurtuluş geçtiğimiz aylarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.





ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ

İddianamede, şüpheli şahısların “suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme gibi suçları işledikleri” belirtildi. Örgütün, tehdit ve silahlı tehdit yoluna başvurularak para talep ettiği, bunu da ‘ceza kesmek’ şeklinde ifade ettiği kaydedildi.





MİT VE EMNİYET BAĞLANTILARI

İddianamede, Serkan Kurtuluş’un liderliğini yaptığı iddia edilen örgütle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Örgüt mensupları ve lideri mağdurlara karşı iş yapalım tarzında yaklaşım sergileyip, akabinde ‘MİT’ ve ‘Emniyet’ bağlantıları olduğuna inandırıp, korkutucu güçlerinin yardımıyla da haksız bir şekilde para talep etmekte, zorlukla karşılaştıklarında ya da mağdurların ilgisiz ve isteksiz olduklarına kanaat ettiklerinde, bu kez türlü senaryolar ile organize bir şekilde istediklerini alana kadar cebir ve hile kullanmaktadırlar.”





‘BABALAR’ LİSTESİ ÇETEYE SIZDIRILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda ‘Babalar’ dosyası olarak bilinen iş adamlarına yönelik Cemaat soruşturması kapsamında yapılan operasyon listesinin, dönemin İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen tarafından diğer şüpheliler Ahmet Kurtuluş ve Serkan Kurtuluş’a gönderildiği iddia edildi.





Savcı iddianamede, “Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında F... soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle ‘F... Borsası’ olduğu kuşkusu uyanmıştır” tespitinde bulundu.





İŞADAMINI KAÇIRIP ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

İddianamede, Hizmet Hareketi’ne yönelik gözaltı listesinde bulunan müşteki İ. G.’nin polis süsü verilmiş örgüt üyeleri tarafından kaçırılarak alıkonulduğu, bir süre sonra çıplak fotoğraflarının çekilerek serbest bırakıldığı ve örgüt üyelerinin baskısıyla iki kez zorla para gönderildiği belirtildi.





ŞİFRELER: ‘BİLEZİK’, ‘FAYANS’, ‘ALTIN’, ‘KÖPEK MAMASI’

Örgüt mensuplarının rahatlıkla araç gereç (silah vb) temin edebildiği iddianamedeki tapelerden de anlaşıldı. Örgütün iletişim tedbirine takılmamak için silahtan bahsederken ‘bilezik’, ‘fayans’, ‘altın’ ve ‘köpek maması’ gibi şifreli kelimeler kullandıkları tespit edildi.





İZMİR İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ VE AKP BAŞKAN YARDIMCISI İŞİN İÇİNDE

Serkan Kurtuluş’un kız arkadaşı olan şüpheli I.Ş. iddianamede yer alan ifadesinde, Kurtuluş’un Emniyet tarafından korunduğunu iddia etti. Serkan Kurtuluş tarafından sürekli şiddet gördüğünü ve eve hapsedildiğini anlatan I.Ş., tanık olduğu kirli işleri polise anlatması durumunda ailesinin öldürülmesiyle tehdit edildiğini söyledi. I.Ş., Serkan Kurtuluş’un eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı olan Ahmet Kurtuluş’un bilgisi dışında bir iş yapmayacağını ve İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen’le birlikte iş çevirdiklerini öne sürdü.













‘KİMSE SERKAN’A KARIŞMIYORDU’

I.Ş., ifadesinde özetle şunları söyledi:





“Serkan Kurtuluş bana S.G. isimli gazeteciyi adamlarından L.C. ve yanındaki ismini bilmediğim kişilere darp ettirdiğini anlattı. Ben kendisine ‘Neden böyle bir şey yaptın?’ diye sorduğumda, bana Ahmet Kurtuluş ve O. ailesinden C. O.’nun bu işi yapmasını istediklerini, bu şekilde isim yapacağını, bu olayın kendisine prestij kazandıracağını, hatta bu olaydan önce de kendisine olaya ait kamera görüntülerinin saklanacağı konusunda her türlü planın ve teminatın yapıldığını anlattı. Bu olaydan sonra Serkan Kurtuluş’a sanki bir zırh giydirildi, kimse Serkan’a karışmıyordu. Bu olaydan sonra her şeyi açıkça ortada rahat bir şekilde yapmaya başladı.”





‘POLİSE ‘NEDEN KORUYORSUNUZ’ DEDİM’

“İzmir Organize Şubesi’nin sabit numarasını arayarak, bana kendisini başpolis olarak tanıtan şahısa hitaben ‘Siz bu Serkan Kurtuluş’u neden koruyorsunuz, Serkan Kurtuluş Kudret Dikmen’i avcunun içine almış, ortada bir ateş var herkes yanar, siz zaten Alsancak olayını da kapattınız’ dediğimde başpolis bana ‘Bizle alakası yok, biz Serkan’ı korumadık’ dedi. Ben de ‘Her şey ortaya çıkar görürsünüz’ dedim… Serkan Kurtuluş ortalıkta çok rahat hareket edip, adamlarına eylemler yaptırıyor ancak kendisine kimse dokunmuyordu. Serkan Kurtuluş’u yönlendirenler beyin takımı Ahmet Kurtuluş, Kudret Dikmen ve O. ailesidir. Özellikle de C.O. ile çok görüşür. Hatta Serkan’ın finans kaynağı O. ailesinden C.O.’dur. Ahmet Kurtuluş finans kaynağı sağlayamamış ama onu korumuştur.”





‘SÜREKLİ CUMHURBAŞKANINDAN BAHSEDEREK YANINDA OLDUĞU ALGISI YARATIYORDU’

Serkan Kurtuluş’un mesajlarında sürekli Cumhurbaşkanından bahsettiğini, amacının ‘Cumhurbaşkanının yanında olduğu algısı’ yaratmak olduğunu belirten I.Ş., “Güya bu mesajlar ortaya çıktığında Cumhurbaşkanı bu mesajlarından dolayı Serkan hakkında iyimser yaklaşacaktı” ifadelerini kullandı.









Serkan Kurtuluş, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı cezaevinde ziyaret etmişti.





İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜYLE GÖRÜŞMELER

Serkan Kurtuluş ve emniyet müdürü Kudret Dikmen arasında geçen ‘Whatsapp’ yazışmalarının ekran görüntüleri telefonunda ele geçirilen I.Ş., “Kudret Müdür isimli şahıs ile yapılan yazışmaları ben yapmadım. Bunlar ekran görüntüsüdür. Bunları bana Serkan Kurtuluş Whatsapp’tan gönderdi. Buradaki Kudret Müdür isimli şahıs İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen isimli şahıstır. Bu yazışmalar Kudret Dikmen ile Serkan Kurtuluş arasında geçen konuşma görüntüleridir. İçeriği sizinde gördüğünüz üzere bayramlaşma mesajlaşmasıdır. Bu görüşmeleri bana Serkan Kurtuluş gönderdi”dedi.





İŞADAMINA 1 TRİLYONLUK ŞANTAJ

I.Ş., şöyle devam etti:





“Ayakkabıcı olayında Serkan Kurtuluş, cemaatçi olduğunu söyleyip, bu şahıstan 1 trilyon para almak için uğraşıyordu….Ayakkabıcıyı Serkan Kurtuluş kendi ağına almıştı. Bu dönemde F... üyelerine karşı yapılan operasyonlardan dolayı bu ayakkabıcı da panik halindeydi. Serkan Kurtuluş bana ayakkabıcıyı sözde kurtarmak için Kudret Dikmen’e götürdüğünü, hatta kendisinin aşağıda beklediğini, o kişiye güven vermek için böyle davrandığını anlattı. Ancak bu şahıstan para alamadığı için hırs yapıyordu. Ayakkabıcı denen şahıs bildiğim kadarıyla daha sonra tutuklanarak cezaevine girdi.”





LİSTEYİ EMNİYETTEN ALMIŞLAR

“Bahse konu 60 kişilik listeyi Serkan Kurtuluş bana Whatsapp üzerinden bu listeyi yedeklemek için gönderdi. Serkan Kurtuluş bana bu liste gelmeden evvel bir F... listesi geleceğini, bu listede bulunan şahısları kaldırıp para alacaklarını, bu listenin Kudret Dikmen’den geleceğini söylemişti. Daha sonra Serkan bu ekran görüntüsünü bana attı. Bende kendisine bu listeyi nerden aldın diye tekrar sorduğumda bana Ahmet Kurtuluş tarafından kendisine geldiğini, Ahmet Kurtuluş’a da bu listeyi Kudret Dikmen’in verdiğini söyledi.”





“ADAMIN ÇIPLAK RESİMLERİNİ ÇEKİP BIRAKMIŞLAR”

I.Ş. ifadesinde, Serkan Kurtuluş ve adamları tarafından ‘polisiz’ diyerek kaçırılan şahısla ilgili İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen’e bilgi verildiğini ileri sürdü.





I.Ş.,İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne giderek Kudret Dikmen’le gerçekleştirdiğini iddia ettiği görüşmeyi ifadesinde şöyle aktardı: “Ben odaya girdiğimde içeride kendisi haricinde bir kişi daha vardı. Yanındaki adama çıkmasını söyledi, daha sonra ikimiz odanın içinde kaldık, hatta kapı da açıktı. Kendisine ‘Serkan Kurtuluş’a özenmeyin, göründüğü gibi değil bu adam, ben görüyorum özenenler var, Ahmet Kurtuluş’a söyleyin özenmesin buna, siz suç işliyorsunuz ben mağdur oluyorum’ diyerek bir taraftan da ağlıyordum. Kendisi bana eliyle dudağına götürerek ‘sus sus’ işareti yaptı. Sonra kendisine bu şahsı bırakmaları konusunda yalvardım… Bana git evine dedi.”









“Ahmet Kurtuluş ile Serkan Kurtuluş arasında telefon görüşmesinde, Serkan ‘abi daha para almadık ki, nasıl bırakalım’ şeklinde konuşma yapıyordu. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla polise gitmemesi için adamın çıplak resimlerini çekip sonra bırakmışlar. Bu görüşmeler olduğunda her zaman megafon açık olurdu. Serkan Kurtuluş o listede yer alan diğer şahısları da almak istiyordu. Hatta bir gün bununla ilgili Ahmet Kurtuluş ile görüşürken Serkan diğerlerini de almak istediğini söylediğinde Ahmet Kurtuluş telefonda gülerek ‘ama suç işlemeyecekmişiz’ diyerek karşılıklı gülüşüyorlardı.”





‘100 BİN DOLAR VERMEM KARŞILIĞINDA AKLANACAĞIM SÖYLENDİ’

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan iş adamı T.K.,Emniyet içerisinde bazı kişilerin Ayakkabıcılar sitesinde kendilerini ‘MİT’çi’, bazen de ‘İstihbaratçı’ olarak tanıtıp esnaftan gözaltı listesinde olduklarını söyleyip para topladıklarını, üç esnaftan bu şekilde para istendiğini kardeşinden duyduğunu anlattı. İş adamı T.K., 2016 yılında kendisini geçmişte cemaat yemeğine davet eden Y.P.’nin işyerine gelerek ‘Cemaate 8. ayda operasyon yapılacağını, ‘100 bin dolar vermesi halinde aklanacağını’ söylediğini iddia etti. T.K., bir süre sonra Serkan Kurtuluş’un kendisini telefonla arayarak gözaltı listesinin elinde olduğunu, İstihbarat Şube Müdürünün tanıdığı olduğunu, söz konusu listeden kendisini çıkarabileceğini söylediğini ileri sürdü.





Akabinde birlikte Konak’ta bulunan emniyet müdürlüğüne giderek, Kudret Dikmen ile görüştüklerini iddia eden T.K., oradan ayrıldıktan sonra Serkan Kurtuluş’un kendisinden 500 bin TL istediğini, çok olduğunu söyleyince 250 bin TL’ye indiğini belirtti. T.K., parayı vermediği için gözaltına alınıp tutuklandığını belirtti.





SAVCI: BASİT BİR SUÇ ÖRGÜTÜ DEĞİL

İddianamede, şüpheli I. Ş. ile tanık ifadelerinin örtüştüğüne dikkat çekilerek, ortada sadece basit bir suç örgütü yapılanmasının olmadığı belirtildi.





AHMET KURTULUŞ: TÜRKMEN DAĞI İÇİN YARDIMCI OLMAMI İSTEDİLER

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunurken geçtiğimiz aylarda adli kontrol şartıyla tahliye edilen şüpheli Ahmet Kurtuluş iddianamede yer alan ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti. Kurtuluş’un ifadesi özetle şöyle:





“Serkan Kurtuluş isimli şahısla Ak Parti İl Başkan yardımcısı iken 2014 yılında tanıştım. O dönemde mali işlerden sorumluydum. Partiye gelip gitti. Bana birinin vasıtasıyla geldi, ancak kimin vasıtasıyla geldi hatırlamıyorum. Türkmen Dağına toplayacakları yardım ile ilgili grup halinde gelmişlerdi. Partiden Türkmen Dağı için yardımcı olmamı istedi, bu işleri mali işler başkanı olarak ben takip ederdim, o dönem il başkanına anlattım, bu kabul edilmediği için yardım yapılmadan konu kapandı.









“Serkan ile ortak arkadaşlarımızdan biri de C.O’ydu. Hatta Serkan ile beni o tanıştırmış olabilir” diyen Kurtuluş, sorgusunda C.O.’yu nereden tanıdığı sorusunu “Partinin gecelerini C.O.’nun düğün salonunda yapardık” şeklinde yanıtladı.





MİT BÖLGE BAŞKANI İDDİANAMEDE

Savcılıkta, Ahmet Kurtuluş’a dönemin İzmir MİT Bölge Başkanı G.Y. ve MİT görevlisi H.B. ile ilişkisi de soruldu. H.B. isimli şahsın İzmir’de MİT görevlisi olduğunu anlatan Kurtuluş, ailece görüştüklerini ve herhangi bir ticaretinin olmadığını iddia etti. G.Y. için de “Şu an Ankara’da görev yapıyor. Sık görüştüğüm sevdiğim bir abimdir” ifadelerini kullandı.