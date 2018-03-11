Polis gözaltına alıp tehdit etti, dayaktan geçirdi

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Kılınç, 6 Mart günü Hadımköy’de gözaltına alınarak, saat 19.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildi. Kılınç, çırılçıplak soyularak gece yarısına kadar işkenceye maruz kaldığını anlattı.







Kılınç’ın yaşadıkları avukatıyla önceki gün yaptığı görüşmede ortaya çıktı. Avukat Nagehan Avçil, müvekkilinin kafasına ve kaburgasına aldığı darp nedeniyle şiddetli baş ağrısı yaşadığını, parmaklarını ise oynatamadığını belirtti. Kılınç hakkında, örgüt üyeliği ve propagandası iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü, ancak dosyada gizlilik kararı olduğunu belirten Avçil, “Müvekkilin yaşadıklarıyla ilgili soruşturma savcısıyla görüşmeye gittim. Talebim kabul edilmedi” dedi.





‘DOKTOR MUAYENESİ YAPILMAMIŞ…’





Avçil, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, müvekkilinin durumunu şöyle anlattı: “Vücudunun pek çok kısmı darbe almış. Özellikle kaburgalarında ve başında ağrılar olduğunu söyledi. Vücudundaki izleri biz de tespit ettik. TEM Şube’de görevli kolluk güçleri Kılınç’ın canına kast etmişler. Kılınç’ın boğazı sıkılmış ve birkaç dakika boyunca nefessiz bırakılmış. Dakikalarca nefes alamamıştır. Müvekkil ile görüşmemiz hukuka aykırı olarak 40 saat boyunca engellenmiştir. Müvekkilin sevk edildiği hastanede doktor muayenesi yapılmamıştır. Sağlık raporlarında ismi geçen doktorlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Müvekkil hakkında düzenlenen raporların bir örneğinin de tarafımıza verilmesini talep ederiz.”





‘TEDAVİSİ ACİLEN YAPILMALI’





Kılınç’ın halen gözaltında olduğu ve can güvenliğinin olmadığını aktaran Avçil, kolluk tarafından gerçekleştirilen suçlara ilişkin savcılığın da hukuki sorumluluğunun söz konusu olduğuna dikkat çekti. “Müvekkilin başına aldığı ağır darbeler nedeniyle anevrizma kanaması tehlikesi mevcuttur” diyen Avçil, şöyle devam etti: “Acilen, müvekkilin sağlık kontrolünün yapılarak, yaşam hakkının güvence altına alınması, tedavisinin sağlanması gerekiyor. Bilindiği üzere anevrizma kanaması, travma nedeniyle kişinin başına aldığı ağır darbeler sonucu oluşmaktadır. Aynı zamanda müvekkilin kaburgalarında çatlak şüphesi mevcuttur. Müvekkilime karşı gözaltına alındığı andan itibaren 7 saat boyunca öldürmeye teşebbüs, işkence, tehdit ve hakaret fiillerini işleyen kolluk güçlerinin tespit edilerek, soruşturmadan uzaklaştırılmasını, haklarında soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.”





Kılınç, 2017’de Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” ismiyle düzenlediği kısa film yarışmasında “Çocuk İşçiler” temasının işlendiği finale kalan filmlerden Gram’da oynamıştı. Filmin yardımcı yönetmenliğini de yapmıştı. Film, Fransa’da düzenlenen kısa film festivali Clermond Ferrand organizasyonuna da davet edilmişti.