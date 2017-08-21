Samanyolu Haber /Gündem / Polis bu sefer Adana'da doğumhane kapısına dayandı... /21 Ağustos 2017 11:35

Polis bu sefer Adana'da doğumhane kapısına dayandı...

Elif Açıkgöz doğumdan sonra daha bebeğini kucağına almadan polisleri karşısında buldu.

SHABER3.COM

Annelere yönelik polis ablukası bu kez Adana'da kuruldu. 

Elif Açıkköz, Adana Avrupa Hospital Hastanesi'nde sezeryanla doğum yaptığı sırada polis kapısına dayandı. Yeni doğum yapmış kadını gözaltına almak için ellerinde kararla gelen polisler, şu an taburcu edilemeyeceği bildirilince doğumhanenin kapısında nöbet tutmaya başladılar. 

KOCASI DA TUTUKLU
Elif Açıkgöz, bebeğini kucağına almadan polislerin geldiği haberini aldı. Açıkgöz'ün kocasının da tutuklu olduğu öğrenildi. 

Türkiye'de cezaevlerinde 618 anne bebekleriyle birlikte kalıyor. Binlerce anne ise çocuklarından ayrı olarak tutuklu durumda. OHAL döneminde tutuklanan kadın sayısı 20 bine yakın..


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