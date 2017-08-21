Polis bu sefer Adana'da doğumhane kapısına dayandı...

Annelere yönelik polis ablukası bu kez Adana'da kuruldu.





Elif Açıkköz, Adana Avrupa Hospital Hastanesi'nde sezeryanla doğum yaptığı sırada polis kapısına dayandı. Yeni doğum yapmış kadını gözaltına almak için ellerinde kararla gelen polisler, şu an taburcu edilemeyeceği bildirilince doğumhanenin kapısında nöbet tutmaya başladılar.





KOCASI DA TUTUKLU

Elif Açıkgöz, bebeğini kucağına almadan polislerin geldiği haberini aldı. Açıkgöz'ün kocasının da tutuklu olduğu öğrenildi.





Türkiye'de cezaevlerinde 618 anne bebekleriyle birlikte kalıyor. Binlerce anne ise çocuklarından ayrı olarak tutuklu durumda. OHAL döneminde tutuklanan kadın sayısı 20 bine yakın..







