'Podcast' dünyasına Bold Medya da hızlı bir giriş yaptı

Yürürken, çalışırken, spor yaparken, ev işleri ile uğraşırken, araç kullanırken hatta yatarken... Podcast yayınlar digital dünyada hızla ilerliyor

Podcasting, dijital medya ürünlerinin internet üzerinden otomatik olarak yükleyen uygulamalar sayesinde hem internet kapasitesini bitirmiyor , hem de kolay ulaşılabiliyor. Çoğu zaman internet bağlantısına bile ihtiyaç olmadan ses ve video dosyaları dinlenebiliyor.





Sosyal Medyada You Tube'taki yayınlarıyla hızla büyüyen Bol Medya artık BOLDCAST ile Podcast yayınlarıyla da takipçilerine ulaşıyor. .





Podcast sayesinde Bold’un ses kayıtlarına istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz ses ve görüntü kayıtlarını seçerek size özel bir “podcast” hazırlayabilir, ve bu kayıtları yolda, örneğin MP3- çalarınızdan dinleyebilirsiniz. Elbette cihazınızin mutlaka bir iPod olması gerekmiyor. Avantajlar ortada: neyi nerede ve ne zaman dinlemek veya izlemek istediğinize kullanıcı olarak siz karar veriyorsunuz.













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Uzmanlar Podcastlerin Kullanım avantajlarnı şöyle sıralıyor