Samanyolu Haber /Gündem / 'Podcast' dünyasına Bold Medya da hızlı bir giriş yaptı /25 Haziran 2019 14:44

'Podcast' dünyasına Bold Medya da hızlı bir giriş yaptı

Digital Dünyada son dönemde hızla yaygılaşan 'Podcast 'dünyasına Bold Medya'da hızlı bir giriş yaptı

SHABER3.COM

Yürürken, çalışırken, spor yaparken, ev işleri ile uğraşırken, araç kullanırken hatta yatarken... Podcast yayınlar digital dünyada hızla ilerliyor 
Podcasting, dijital medya ürünlerinin internet üzerinden otomatik olarak yükleyen uygulamalar sayesinde hem internet kapasitesini bitirmiyor , hem de kolay ulaşılabiliyor. Çoğu zaman internet bağlantısına bile ihtiyaç olmadan ses ve video dosyaları dinlenebiliyor. 

Sosyal Medyada You Tube'taki yayınlarıyla hızla büyüyen Bol Medya artık   BOLDCAST ile Podcast yayınlarıyla da takipçilerine ulaşıyor. .

Podcast sayesinde Bold’un ses kayıtlarına istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz ses ve görüntü kayıtlarını seçerek size özel bir “podcast” hazırlayabilir, ve bu kayıtları yolda, örneğin MP3- çalarınızdan dinleyebilirsiniz. Elbette cihazınızin mutlaka bir iPod olması gerekmiyor. Avantajlar ortada: neyi nerede ve ne zaman dinlemek veya izlemek istediğinize kullanıcı olarak siz karar veriyorsunuz.



You Tube'taki Bold Medya Podcastları için TIKLAYIN 

Uzmanlar Podcastlerin Kullanım avantajlarnı şöyle sıralıyor 

Herhangi bir zamanda izleme veya dinleme

Tekrar izleme veya dinleme

Ücretli veya ücretsiz abonelik sistemi sayesinde yeni bölümlere kolay erişim

İnternete bağlanan herhangi bir cihaz üzerinden kolayca yayın yapabilme

Çabuk değişen verilerin sık sık güncellenebilmesi
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