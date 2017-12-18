Samanyolu Haber /Gündem / PKK'nın sürekli vurduğu karakolun komutanına 7.5 yıl hapis /18 Aralık 2017 12:20

PKK'nın sürekli vurduğu karakolun komutanına 7.5 yıl hapis

Diyarbakır'ın Lice ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki, konumu nedeniyle bölgenin en kritik karakollarından biri olarak bilinen ve PKK saldırılarının sıklıkla hedefi olan Duru Jandarma Karakolu'nun eski komutanına 7.5 yıl hapis cezası verildi

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Lice'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve konumu sebebiyle çok ağır saldırılara maruz kalan Duru Jandarma Karakolu'nun eski komutanı üsteğmen darbede herhangi bir rolü olmamasına rağmen geçtiğimiz yıl tutuklandı. Üsteğmen Ö.E. (27), KHK ile TSK'dan da ihraç edilirken hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 

'OPERASYONLARIN YÜZDE 60'I BU KOMUTANLIKÇA YAPILIR'

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Ö.E.'nin tutuklu yargılaması Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmadaki ifadesinde F... isimli bir örgüte üye olmadığını belirten Ö.E., "İthamları kabul etmiyorum. Kimseden emir, talimat alıp eylem yapmadım. ByLock programını 15 Temmuz darbe girişimi sonrası öğrendim. Bu programı cep telefonuma kurup kullanmadım. Görev yaptığım yerde dışarı çıkmamız yasaktı. Sadece yıllık izin ve operasyonlarda çıkabiliyorduk. Cep telefonum bozuktu ve şarjı çok çabuk bitiyordu. Dışarı çıkamadığım için telefonu değiştirme imkânım yoktu. 13 Temmuz'da yıllık izne ayrılınca cep telefonu aldım. Subay olmadan önce de bu hattı kullanıyordum. Hattımı hiç değiştirmedim. ByLock kullanmış olsam, 18 Temmuz'da gelirken telefonumu yanımda getirmezdim. Operasyonların yüzde 60'ı bu komutanlıkça yapılır. Çok sıkıntılı bir karakoldur. Sürekli takviye ekipler gönderilirdi" dedi.

SAVCI: TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETSİN

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın 10 yıldan bu yana kullandığını söylediği telefon hattından 'ByLock' programını kullandığının tespit edildiğini belirterek, 'ByLock' serverinin hedef IP adreslerine sanığın kullandığı hat ile aynı hat ve aynı telefon ile internet üzerinden erişim sağladığının belirlendiğini savundu. Karakol komutanının cezalandırılmasını talep eden savcı, Ö.E.'nin tutukluluk halinin devamını istedi.

OLUMLU DAVRANIŞ İNDİRİMİ VE TAHLİYE

Kararını açıklayan mahkeme, Ö.E.'yi önce 'silahlı örgüte üye olmak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eyleminin terör suçu sayılması nedeniyle cezayı 7.5 yıla çıkaran mahkeme, Ö.E.'nin yargılama sürecindeki davranışlarının olumlu olması nedeniyle cezasını 6 yıl 3 aya indirdi. Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve tutuklamanın tedbir olmasını dikkate alarak sanık Ö.E.'nin tahliyesine karar verdi.

KARAKOLA 3 AY ÖNCE DE SALDIRI OLDU

Duru Jandarma Karakolu'na en son geçen eylül ayında bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, 300 kilo bombayla yapıldığı belirtilen saldırıda bir asker yaralanmıştı.
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