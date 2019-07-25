PKK yöneticisi Erbil saldırısını dolaylı üstlendi: Öldürülen kişi MİT için çalışıyordu

PKK yöneticilerinden Bahoz Erdal, "Yaptığımız tüm araştırmalar ve ulaştığımız sonuca göre bu eylem bazı yurtsever gençlerin eylemidir" dedi.







ANF'nin aktardığına göre Sterk TV'ye konuşan Erdal, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Diyar Xerib'in (Helmet) öldürülmesinden Türk diplomatın sorumlu olduğunu öne sürerek, "Yine Güney Kürdistan’daki birçok saldırıyı bu şahıs koordine etmekteydi. Ulaştığımız sonuçlardan biri budur" iddiasını dile getiriyor.





Osman Köse'nin cenaze törenine bütün devlet yetkililerinin katıldığına dikkat çeken Erdal, "Yine MİT Müsteşarı katıldı cenaze törenine. Yani cenaze töreninden de anlaşılıyordu ki, sıradan biri değil. Hakikatleri ters yüz etmek istediler, diplomatmış gibi lanse etmek istediler" görüşünü öne sürdü.





Eylemi kendilerinin planlamadığını belirterek, "Gerillanın eylemleri daha profesyonelce olur" diyen Bahoz Erdal, Sakine Cansız Operasyonu olarak nitelenen ve daha önce PKK tarafından alıkonulan MİT görevlilerine dair bir hatırlatma yaparak, sözlerine şöyle devam etti:





"Örneğin Sakine Cansız operasyonu gerillanın MİT yönetimine karşı gerçekleştirdiği özel bir operasyondu. Bu eylem de ise bazı amatörlükler var. Ama bu eylemi kim yapmışsa iyi ve başarılı bir eylemdir. Ellerine sağlık diyor ve eylemcileri kutluyoruz. Çünkü kan emici bir MİT sorumlusunu cezalandırdılar. Helmet arkadaşın katilini öldürdüler ve yine Kürtlere karşı yapılan birçok saldırının failini cezalandırdılar. Değerli bir eylemdir. Ve bu eylemi yapan yurtsever gençleri kutluyoruz."





PKK yöneticisine göre son dönemde Türk istihbaratı faaliyetlerini yoğunlaştırmış durumda.





Bölge halkına çağrı yapan Bahoz Erdal, şunları söyledi:





"Kim olursa olsun, gerilla yerlerini kendilerinden istedikleri zaman anlasınlar ki o isteyen kişi ajandır ve Türk MİT'i ile bağlantıdadır, kötü niyetlidir. Bu tür kişileri direkt olarak gerillaya haber vermelidirler. Tekrar söylemek isterim ki hangi partiden olursa olsun ve yine rütbesi ne olursa olsun bilin ki gerilla noktalarını sizlerden isteyenler sizin de elinizi Kürt kanına bulaştırmak isteyenlerdir. Mit için çalışıyorlardır. Ve sizin ellerinizle suç işlemek istiyorlardır. Sizlerden isteğimiz bu konuda gerillayı direkt bilgilendirmenizdir."





17 Temmuz’da Erbil'deki Hoqqabaz adlı restorana düzenlenen silahlı saldırının faillerinin Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ ve Muhammed Bisksiz olduğu açıklanmıştı.







Saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan diplomat olduğu belirtilen Osman Köse ile iki sivil; Neriman Osman ve Beşdar Ramazan hayatını kaybetmişti.





