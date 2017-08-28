Samanyolu Haber
PKK Uludere'de şantiye bastı: 3 ölü!
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
PKK Uludere'de şantiye bastı: 3 ölü!
/
28 Ağustos 2017 11:58
PKK Uludere'de şantiye bastı: 3 ölü!
Son dakika… PKK şantiye bastı: 3 ölü
SHABER3.COM
Şırnak Uludere' de yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 3 işçi hayatını kaybetti.
<< Önceki Haber
PKK Uludere'de şantiye bastı: 3 ölü!
Sonraki Haber >>
Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitti
Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitti
Cemaatı bölme planı ne zaman başladı; devam ediyor mu?
Gazeteci Yazar Ekrem Dumanlı You Tube kanalından yeni bir video yayınlandı... Gazetecilik hatıralarından...
Sağlam insan kıtlığı...
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı: * Her sesten ürken...
'Ya benimsin ya toprağın...!'
Vatan Şaşmaz’ı öldüren şey; kendisini hastalık derecesinde seven ve bu sevginin dengesizleştirin...
Bylock mağdurları için site kuruldu
Bylock mağdurları için site kuruldu www.bylockgercegi.com sitesinde hem hukuksal hem teknik bütün...
Sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü
Beşiktaş'ta ünlü bir otelde biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Ölü bulunan kişilerden birinin...
‘Ofisine bir Abdülhamid, bir Erdoğan tablosu asan ihaleyi alıyor’
Yeni Şafak'tan Merve Şebnem, AKP'nin kurduğu rant düzenini istemeden deşifre etti...
Alman medyası: Türkiye şantaja kalkışırsa...
Türkiye’de tutuklanan Almanlar, AB’nin mülteci politikası ve terör Alman basınının öne çıkan...
ABD'de Harvey Fırtınası: Houston'da on binlerce kişiyi 'Evlerinizi terk edin' talimatı
Teksas eyaletinin güneydoğu kıyılarını vuran Harvey Fırtınası, Houston ve çevresinde çok büyük...
İran Genelkurmay Başkanı'nın Ankara'da ne işi var?
''Türkiye, belki de tarihinin en ağır fetret devrini yaşıyor, ama göreceksiniz bir gün bu fetret...
Hava Kuvvetleri'ni Pakistan'dan F-16 pilotu isteyecek hale düşürdüler!
"Bu bağlamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, dost ve kardeş ülke Pakistan’dan eğitmen sıfatı...
MHP'deki istifa fırtınası partiyi karıştırdı
Milliyetçi Hareket Partisi'nde sıcak saatler yaşanıyor. Yeni Parti süreciyle birlikte başlayan...
Tweet
ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor
Sağlam insan kıtlığı...
Erdoğan'ın hukuk tanımazlığı sıradanlaşıyor...
Cemaatı bölme planı ne zaman başladı; devam ediyor mu?
Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitti
BM'ye nasıl başvuru yapılabilir?
Türkiye’nin AB’ye katılma ihtimali sıfır
Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları
Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları
TSK’nın yüzde 35’i tasfiye edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
‘Ofisine bir Abdülhamid, bir Erdoğan tablosu asan ihaleyi alıyor’
Takan: Ankara çok ısınacak, termometreler patlarsa şaşırmayın!..
Sizin ‘Sen kimsin’ dediğiniz Gabriel var ya...
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
21:09:59