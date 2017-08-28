Samanyolu Haber /Gündem / PKK Uludere'de şantiye bastı: 3 ölü! /28 Ağustos 2017 11:58

PKK Uludere'de şantiye bastı: 3 ölü!

Son dakika… PKK şantiye bastı: 3 ölü

SHABER3.COM

Şırnak Uludere' de yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 3 işçi hayatını kaybetti.
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