Samanyolu Haber /Gündem / PKK tarafından kaçırılan MİT ajanlarını kim ihbar etti.. /04 Eylül 2017 12:06

PKK tarafından kaçırılan MİT ajanlarını kim ihbar etti..

PKK tarafından kaçırılan MİT ajanları ile ilgili soru işaretleri artıyor

SHABER3.COM

Irak’ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentinde PKK tarafından kaçırılan MİT ajanlarının, örgüt içinde MİT’e çalıştığı sanılan ‘köstebekler’ tarafından ihbar edildiği öne sürüldü.

Diken yazarı Amberin Zaman, ‘MİT görevlileri, PKK bünyesinde MİT’e çalıştığı belirtilen ‘köstebek’lerle buluştukları esnada kaçırılmış. Bir senaryoya göre ‘köstebek’ler aslında PKK için çalışıyordu ve MİT elemanlarını onlar götürüp Kandil’e teslim etti. Bir diğer senaryoya göreyse PKK buluşmaya katılan herkesi alıp dağa götürdü’ iddiasını dile getirdi.

Batılı diplomatik kaynakların, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın istifaya zorlanıp zorlanmayacağını sorguladığını kaydeden Zaman ‘Fidan’ın şu güne kadar atlattığı badireler göz önünde tutulduğunda bunun düşük bir olasılık olduğu konusunda birleşiliyor. Zira Fidan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en güvendiği isimler arasında yerini korumaya devam ediyor’ ifadelerini kullandı.

Amberin Zaman ‘Fiyaskoyla sonuçlanan Dukan randevusunun faturasının büyük olasılıkla Süleymaniye’de görevli diğer MİT elemanlarına kesileceğini’ savundu.
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