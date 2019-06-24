Piyasalarda İmamoğlu zaferi rüzgarı: Dolar çakıldı, Borsa fırladı

Dolar/TL sabah saatlerinde (TSİ 10.30) 5.71'e kadar indi, Euro ise 6.51 TL'den işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise sabah yukarı yönlü açılış yaparken TSİ 10.30 itibariyle %1.6 kazançla 95.518 puandan işlem gördü.





Piyasalarda şu an takip edilecek ana gündem S-400 ve G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme olacak.







PİYASALAR ZORLU İKİ AY GEÇİRDİ





Hatırlanacağı üzere 31 Mart seçimlerinin ardından, 18 Nisan'da Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmesi ve Çin'den gelen pozitif verilerle 5.71'e kadar inen kur daha sonra Merkez Bankası rezervlerine yönelik soru işaretleri, yükselen CDS ve S-400 kaynaklı kaygılarla 5.85 üzerine çıkmış; 6 Mayıs'ta YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı, ABD - Çin arasındaki ticaret savaşı görüşmelerinin tıkanması neticesinde bozulan küresel iklimle birlikte yaklaşık 2 aylık süre zarfında kur 6.25'i görmüştü.





