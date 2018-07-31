Samanyolu Haber /Ekonomi / Piyasalarda hareketli gün: Dolar tırmanıyor /31 Temmuz 2018 23:50

Piyasalarda hareketli gün: Dolar tırmanıyor

Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüsü ve BOTAŞ'ın doğalgazda 'dolar' kararı sonrası piyasalar hareketlendi. Güne yükselişle başlayan dolar 4,93 seviyesine ulaştı.

SHABER3.COM

Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüsünü açıklamasının ardından Dolar ve avro yükseldi. BOTAŞ'ın sattığı doğalgazın ödemesini artık Dolar üzerinden alacağını  belirtmesi üzerine de piyasalar hareketlendi.  Bu haberle güne yükselişle başlayan Dolar ,  gün içerisinde 4.89'dan 4.92'ye yükselirken Euro 5.72-5.76 bandında seyretti. 

Kur akşam saatlerinde yeniden 4.91'li seviyelerden işlem gördü, 10 yıllık tahvilin faizi ise 45 baz puan artarak %18.86 ile rekor kırdı.

Akşam saatlerinde Dolar günün en yüksek seviyesine çıkarak 4,93 seviyesine ulaşırken Euro ise 5,76 seviyesini gördü.

Öte yandan bugün enflasyon raporu açıklandı. Yılın 3. enflasyon raporunda yüzde 8.4 olan yıl sonu enflasyon tahmini beklentiye paralel olarak %13.4'e yükseltildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Piyasalarda hareketli gün: Dolar tırmanıyor Sonraki Haber >>

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

'İnsanlar hukuksuzluktan ve açlıktan kaçıyorlar'

'İnsanlar hukuksuzluktan ve açlıktan kaçıyorlar'

Vicdanını yitiren insanlar ülkesi

Vicdanını yitiren insanlar ülkesi

Kadın Bakan'a ikinci sınıf muamele

Kadın Bakan'a ikinci sınıf muamele

CHP'de 'gizli merkez' kavgası

CHP'de 'gizli merkez' kavgası

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

Yok böyle bir aymazlık

Yok böyle bir aymazlık

Hortum Müzik festivalini dağıttı

Hortum Müzik festivalini dağıttı

Akvaryumdan köpekbalığı çalındı

Akvaryumdan köpekbalığı çalındı

Allah sürpriz kapılar açabilir....

Allah sürpriz kapılar açabilir....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:39:52