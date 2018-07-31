Piyasalarda hareketli gün: Dolar tırmanıyor

Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüsünü açıklamasının ardından Dolar ve avro yükseldi. BOTAŞ'ın sattığı doğalgazın ödemesini artık Dolar üzerinden alacağını belirtmesi üzerine de piyasalar hareketlendi. Bu haberle güne yükselişle başlayan Dolar , gün içerisinde 4.89'dan 4.92'ye yükselirken Euro 5.72-5.76 bandında seyretti.





Kur akşam saatlerinde yeniden 4.91'li seviyelerden işlem gördü, 10 yıllık tahvilin faizi ise 45 baz puan artarak %18.86 ile rekor kırdı.





Akşam saatlerinde Dolar günün en yüksek seviyesine çıkarak 4,93 seviyesine ulaşırken Euro ise 5,76 seviyesini gördü.





Öte yandan bugün enflasyon raporu açıklandı. Yılın 3. enflasyon raporunda yüzde 8.4 olan yıl sonu enflasyon tahmini beklentiye paralel olarak %13.4'e yükseltildi.