‘Piyasalar Türkiye’yi cezalandırabilir’

BloombergHT’den Açıl Sezen’in programına konuk olan Harris, “Seçimin erkene alınması iyi oldu yoksa biz sürdürülemeyen politikalarla zaman kaybedecektik. Şimdi bunun arkada kalması iyi oldu. Artık piyasaların da seveceği politika değişiklikleri olması gerekir, eğer bu yapılmazsa piyasa yeniden Türkiye’yi cezalandırabilir” dedi.





TÜRKİYE DAİMA ENFLASYONU GÖZ ARDI EDİYOR





Bu değişikliklerin en önemlisinin OHAL’in kaldırılması olacağını belirten Harris, “Bunun yanında ben TCMB’nin ‘enflasyon hedefimiz yüzde 7 ve politikayı da enflasyonun bu seviyenin altında kalması için uygulayacağız’ demesini beklerim. Türkiye daima enflasyonu göz ardı ediyor ve para birimindeki hareketlere göre piayasayı belirliyor. Eğer bunu yaparsa en büyük ekonomik kriz başına gelebilir. TCMB gerçekten hedefinin ne olduğunu açıklamalı ve buna uyacak şekilde davranmalı” dedi.





Harris ayrıca, Erdoğan’ın güçlü ekonomistleri iş başına getirmesi ve işlerini yapma imkanı vermesinin, MB’yi özgürleştiren politikalar uygulanmasının piyasa açısından iyi olacağını söyledi.