Piyasalar bu iddiayı konuşuyor

Uysal başkanın faizi TL’nin canını yakacak



GÖLGE BANKACI





Bankacıların gözü kulağı 25 Temmuz’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece yarısı azlettiği Murat Çetinkaya’nın yerine Merkez Bankası’nda başkanlık makamına geçen Murat Uysal bu toplantıda diğer 4 üye ile beraber faiz oranını belirleyecek.





ERDOĞAN NE İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ





6 Temmuz tarihi itibarıyla son bağımsızlık kırıntısı da Saray tarafından vakumlandığı için verilecek kararın Erdoğan’ın istediği şekilde olacağından kimsenin tereddütü yok.





Zaten Erdoğan, Murat Çetinkaya’yı faizi indirmediği için azlettiğini açıklamıştı: "Dediğimizi yapmadı, yollarımızı ayırdık."





Piyasaya göre faizler inmesine inecek de oran ne olacak? Herkesin dikkat kesildiği kısım burası.





Morgan Stanley, faiz indirimi beklentisini 100 baz puandan 250 baz puana çıkardı. Tahmin aralığı 100 ila 300 arasında değişiyor.





Ancak kulislerde yeni bir iddia dolaşıyor.





Erdoğan’ın faizin yüzde 18’e indirilmesi için talimat verdiği ve Merkez Bankası’nın 25 Temmuz’da 2politika faizi" diye bilinen haftalık repo faizini yüzde 24’ten yüzde 18’e indirileceği belirtiliyor.





UYSAL’A GÖRE YÜZDE 3’TEN FAZLASI RİSKLİ





Saray herhangi bir tekzip ya da teyitte bulunmasa da şuyuu vukuundan beter bu iddia sonrası yeni TCMB Başkanı Uysal’ın kara kara düşündüğü konuşuluyor.





Uysal yüzde 3, biraz zorlayarak yüzde 3,5 indirimin mevcut dengeleri değiştirmeyeceğine inanıyor.





İlk açıklamasında “manevra alanı var” derken bu oranlarda bir indirimi kastetmişti. Faizin bir anda yüzde 6 indirilmesinin doğuracağı sonuçların başında dolar/TL kurunun yeniden fırlaması geliyor.





TÜİK’İN RAKAMLARI GERÇEKÇİ DEĞİL Kİ!





Uysal da gayet iyi biliyor ki piyasa Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 16 enflasyona inanmıyor.





Çünkü damat Berat Albayrak’ın sağ kolu Yinal Yağan TÜİK’in başına geldiğinden beri enflasyon kâğıt üzerinde düşüyor. Oys herkesin cebine yansıyan enflasyon bunun iki katı.





TÜİK rakamına göre “yüzde 2 reel faiz” hesabı masa başında ikna edici görünse de piyasa buna sert tepki gösterecek.





Yatırımcı gerçekte katlandığı maliyetin altında bir faizi sineye çekeceğine TL’den kaçmayı tercih edecek.





Bir yabancı yatırım bankasının bilgi notunda, “Artık tahminde bulunmanın bir anlamı kalmadı ki!” ifadesi Türk Lirası’na yatırım yapanları ne gibi sürprizlerin beklediğini yeteri kadar özetler nitelikte.





Olup bitenlerden anlaşılan o ki Uysal başkanın faizi Türk Lirası’nın canını yakacak.

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