Piyasa OVP'yi beğenmedi, uzmanlar uyardı

Bugün açıklanan OVP ile ilgili Euronews’e konuşan Gürsel, 2019 yılı için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde, 3,5 oranında ekonomik büyüme öngörüldüğünü hatırlattı ve bu büyümenin işsizliği öngörüldüğünden daha yukarı taşıyacağını ileri sürdü.







Gürsel programla ilgili şunları söyledi: “OVP’nin nispeten tutarlı bir istikrar stratejisi öngördüğünü söylüyorum. OECD’nin yüzde 0.5 büyüme tahmini ile 2.3 arasında büyük fark var. Kısacası, umduklarından daha büyük bir bedel ile karşılaşabilirler.”





Kamu açıkları





Gürsel, enflasyonda, cari açıkta OVP hedeflerinin gerçekçi sayılabileceğini kaydederken, kamu açığına dikkati çekti.





Kamu açığının yüzde 1,9 olarak hedeflendiğini belirten Gürsel, “Ekonominin çeyreklik bazda daraldığı bir dönemde vergi gelirleri büyük ölçüde düşer. Bu düşük açığı tutturabilmek için harcamalardan ciddi kesinti gerekir. Bu gerçekçi durmuyor.” dedi.





OECD Baş ekonomistinden Türkiye uyarısı





Bu arada OECD Baş ekonomisti Laurence Boone, sıkı mali koşulların gelişmekte olan Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerin ekonomilerinde stres oluşturduğu uyarısında bulundu.





Boone, Paris’te düzenlediği basın toplantısında OECD ekonomik görünüm ara raporunu basına tanıttı.





Boone, “Sıkı mali koşullar Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerin ekonomilerinde stres yaratıyor, türbülansların önüne geçebilmek için güçlü ve istikrarlı politikaların çerçevesinin çizilmesi en önemli unsur” ifadesini kullandı.





ABD’nin Çin, AB ve diğer ülkelerle başlattığı ticaret savaşlarına atıfta bulunan Bloom, ticaretteki gerginliklerin güven ve yatırımlarla ilgili olumsuz etkiler yarattığını hatırlattı ve ticaretteki sınırlamaların istihdam ve yaşam standartlarının düşmesine yola açacağı uyarısında bulundu.





Bloom, üye ülkelere ekonomide korumacı politikalardan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.





PİYASA BEĞENMEDİ





Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nı açıklaması öncesi 6.14 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin açıklanması sonrası tekrar 6.29 seviyesine yükseldi. Kur, öğle saatlerinden sonra 6.37'nin üzerini test etti.