Piyasa değeri yılbaşından bu yana 94 milyar dolar eridi

Yaşanan satış dalgası ile 75 şirket yatırımcısına kaybettirirken, sadece 24 şirket performansını korumayı başardı. 11 şirketin kaybı yüzde 10’u bulmuyor ancak, kalan 64 şirketin kaybı yüzde 10 ila yüzde 54 arasında değişiyor. Kurdaki dalgalanmanın artması ve yoğunlaşan yabancı sermaye çıkışı Borsa İstanbul’un değer kaybetmesinde çok etkili oldu.

Sözcü Gazetesi'nden Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre geçen yıl son 5 yılın en iyi performansını göstererek yatırımcısına yüzde 47.60 oranında kazandıran Borsa İstanbul, bu yıl girmiş olduğu ‘ayı' piyasasından bir türlü çıkamıyor. BIST 100 endeksinde işlem gören şirketlerin yılbaşından bu yana gösterdikleri performans borsadaki büyük kayıpları gözler önüne seriyor. Borsa İstanbul, son bir haftada dipten dönmesine karşın, BIST 100 endeksindeki değer kaybı yılbaşından bu yana yüzde 16'yı aştı. Son 5 haftada yaşanan toparlanmaya karşın, BIST 100'de yer alan şirketlerin getirilerine baktığımızda 2 Ocak'ta yılın ilk işlem gününden 21 Eylül kapanışa kadarki süreçte endekse kote 75 şirket yatırımcısına kaybettirdi.





Sadece 24 şirketin yılbaşından bu yana olan performansı artıda. 11 şirketin kaybı yüzde 10'u bulmuyor ancak, kalan 64 şirketin kaybı yüzde 10 ila yüzde 54 arasında değişiyor. Kurdaki dalgalanmanın artması ve yoğunlaşan yabancı sermaye çıkışı Borsa İstanbul'un değer kaybetmesinde çok etkili oldu.





Kurdaki aşırı oynaklık ve TL'nin değer yitirmesinin de etkisi ile BIST 100 endeksinin dolar bazında piyasa değeri ise yılbaşından bu yana 94 milyar dolar eridi.







BANKACILIK İZLEMEDE





Bu yıl en çok düşen bankacılık endeksinde 12 şirketin sadece iki tanesinin hisse senetleri yılbaşından bu yana prim yaptı. Borsada işlem gören diğer 10 bankanın performansı ise ekside seyrediyor.