Samanyolu Haber /Ekonomi / Piyasa değeri yılbaşından bu yana 94 milyar dolar eridi /24 Eylül 2018 14:22

Piyasa değeri yılbaşından bu yana 94 milyar dolar eridi

Borsa İstanbul’un piyasa değeri yılbaşından bu yana 94 milyar doları bulan kayıp yaşadı.

SHABER3.COM

Yaşanan satış dalgası ile 75 şirket yatırımcısına kaybettirirken, sadece 24 şirket performansını korumayı başardı. 11 şirketin kaybı yüzde 10’u bulmuyor ancak, kalan 64 şirketin kaybı yüzde 10 ila yüzde 54 arasında değişiyor. Kurdaki dalgalanmanın artması ve yoğunlaşan yabancı sermaye çıkışı Borsa İstanbul’un değer kaybetmesinde çok etkili oldu.

Sözcü Gazetesi'nden Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre geçen yıl son 5 yılın en iyi performansını göstererek yatırımcısına yüzde 47.60 oranında kazandıran Borsa İstanbul, bu yıl girmiş olduğu ‘ayı' piyasasından bir türlü çıkamıyor. BIST 100 endeksinde işlem gören şirketlerin yılbaşından bu yana gösterdikleri performans borsadaki büyük kayıpları gözler önüne seriyor. Borsa İstanbul, son bir haftada dipten dönmesine karşın, BIST 100 endeksindeki değer kaybı yılbaşından bu yana yüzde 16'yı aştı. Son 5 haftada yaşanan toparlanmaya karşın, BIST 100'de yer alan şirketlerin getirilerine baktığımızda 2 Ocak'ta yılın ilk işlem gününden 21 Eylül kapanışa kadarki süreçte endekse kote 75 şirket yatırımcısına kaybettirdi.

Sadece 24 şirketin yılbaşından bu yana olan performansı artıda. 11 şirketin kaybı yüzde 10'u bulmuyor ancak, kalan 64 şirketin kaybı yüzde 10 ila yüzde 54 arasında değişiyor. Kurdaki dalgalanmanın artması ve yoğunlaşan yabancı sermaye çıkışı Borsa İstanbul'un değer kaybetmesinde çok etkili oldu.

Kurdaki aşırı oynaklık ve TL'nin değer yitirmesinin de etkisi ile BIST 100 endeksinin dolar bazında piyasa değeri ise yılbaşından bu yana 94 milyar dolar eridi.

BANKACILIK İZLEMEDE

Bu yıl en çok düşen bankacılık endeksinde 12 şirketin sadece iki tanesinin hisse senetleri yılbaşından bu yana prim yaptı. Borsada işlem gören diğer 10 bankanın performansı ise ekside seyrediyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Piyasa değeri yılbaşından bu yana 94 milyar dolar eridi Sonraki Haber >>

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Uçak havada böyle savruldu

Uçak havada böyle savruldu

İran'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İran'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Sele kapılan kamyonun zor anları

Sele kapılan kamyonun zor anları

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Siz yeniden bıraktığınız yerden koşmaya devam edeceksiniz...

Siz yeniden bıraktığınız yerden koşmaya devam edeceksiniz...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:30:11