Samanyolu Haber /Gündem / Pırıl pırıl canavar gibi çocuklar, generaller... /04 Ağustos 2017 17:31

Pırıl pırıl canavar gibi çocuklar, generaller...

Vatan Partisi üyesi emekli tümgeneral Beyazıt Karataş 15 Temmuz sonrası NATO'da görev yapan general ve subayların tasfiyesiyle ilgili tarihi bir itirafta bulundu.

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

Karataş, "NATO hiç bir şekilde üst kademeden darbeye destek verelim vs demez, siz dışarıya bütün 'F...'cüleri göndermişsiniz lisan kurslarına göndermişsiniz kurmay yapmışsınız yurtdışı kadrolara atamışsınız adamın umurunda değil. Adam darbeye maruz kalan ABD veya NATO değil Türkiye. Adam orada çalışan lisan bilen oradaki işleri yapan  böyle pırıl pırıl canavar canavar çocuklar görüyorlar. Generaller görüyorlar. Ve birden bire o işleri yapan oralara atanmış kişiler gidiyor. Oranın komutanı olarak o düşünüyor biliyor musunuz bakın. Millet can derdinde adam et derdinde. Karargahtaki işler aksamış. Çalıştıkları arkadaşlar gitmiş." ifadelerini kullandı. 

BEYAZIT KARATAŞ KİM?

03 Ekim 2011 tarihinde kamuoyunda “Balyoz” olarak bilinen davada tutuklanan ve 33 ay tutuklu kalan Tümg.KARATAŞ, 18 Haziran 2014 AYM’nin Hak İhlali Kararı sonrası 19 Haziran 2014 tarihinde tahliye olmuş, daha sonra yeniden görülen davada beraat etmiştir.
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