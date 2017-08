Pırıl pırıl canavar gibi çocuklar, generaller...

Karataş, "NATO hiç bir şekilde üst kademeden darbeye destek verelim vs demez, siz dışarıya bütün 'F...'cüleri göndermişsiniz lisan kurslarına göndermişsiniz kurmay yapmışsınız yurtdışı kadrolara atamışsınız adamın umurunda değil. Adam darbeye maruz kalan ABD veya NATO değil Türkiye. Adam orada çalışan lisan bilen oradaki işleri yapan böyle pırıl pırıl canavar canavar çocuklar görüyorlar. Generaller görüyorlar. Ve birden bire o işleri yapan oralara atanmış kişiler gidiyor. Oranın komutanı olarak o düşünüyor biliyor musunuz bakın. Millet can derdinde adam et derdinde. Karargahtaki işler aksamış. Çalıştıkları arkadaşlar gitmiş." ifadelerini kullandı.