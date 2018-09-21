Samanyolu Haber /Gündem / Pilotlar kabin basıncı düğmesine basmayı unuttu, yolcuların burunları ve kulakları kanadı /21 Eylül 2018 08:13

Pilotlar kabin basıncı düğmesine basmayı unuttu, yolcuların burunları ve kulakları kanadı

Hindistan'da, Mumbai-Jaipur seferini yapan bir uçakta pilotların kabin basıncı ayarlayan düğmeye basmayı unutması sonucu, 30'dan fazla yolcunun burunlarından ve kulaklarından kan geldi.

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Kalkışından kısa bir süre sonra geri dönen Jet Airways uçağının kokpit personeli açığa alındı.

166 yolcu taşıyan Boeing 737 tipi uçakta telefonla çekilen video görüntülerinde, oksijen maskerleri takan yolcuların büyük bir panik yaşadığı görülüyor.

Hindistan Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü Lalit Gupta, Hindustan Times gazetesine uçuş ekibinin kabin basıncını ayarlama düğmesine basmayı unuttuğunu söyledi.

Jet Airways özür diledi
Jet Airways'den yapılan açıklamada, uçağın kabin basıncının düşmesinden dolayı geri dönmek zorunda kaldığı belirtilerek "verilen rahatsızlık için" yolculardan özür dilendi.
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