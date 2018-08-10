Samanyolu Haber /Gündem / Pilotlar dahil 22 askere gözaltı /10 Ağustos 2018 12:06

Pilotlar dahil 22 askere gözaltı

TSK’ya yönelik operasyonlar kapsamında üsteğmen ve teğmenlerin bulunduğu 22 askere gözaltı kararı verildi.

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Gözaltı kararı verilen  22 askerden 11’i sabah saatlerinde yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

TSK’ya yönelik operasyonların merkezi olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, askerlerin gözaltına alınması amacıyla Ankara, Eskişehir, Sivas, Bilecik ve Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda şu ana kadar 11 asker gözaltına alındı. Askerlerden 6’sının TSK’dan ihraç edilen askeri pilot olduğu kaydedildi. Askerlerden 3’ünün de daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları öğrenildi.
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