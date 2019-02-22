Pilot, uçuş sırasında uyurken görüntülendi

Çin'in en büyük havayolu şirketlerinden China Airlines'a ait Boeing 747 tipi uçağı kullanan pilotun yolculuk sırasında uyuduğu anları gösteren video tepki çekti.



China Airlines’da 20 yıldır çalıştığı öne sürülen pilotun yolculuk sırasında kokpitte uyuduğu anlar sosyal medya sitelerinde paylaşıldı.





Pilotun ismi açıklanmazken, genellikle Tokyo, Okinawa, Seoul ve Hong Kong uçuşlarında görev aldığı, ayrıca pilot yetiştirme okulunda eğitimci olarak çalıştığı belirtildi.





Tepki çeken videonun ikinci pilot tarafından çekildiği tahmin ediliyor.





Tepkiler üzerine havayolu şirketi açıklama yaparken, söz konusu pilotun cezalandırılacağını, videoyu çeken kişinin ikinci pilot olduğunun kanıtlanması halinde onun hakkında da çalışma arkadaşını uyandırmak yerine video çekmesinden dolayı işlem yapılacağını açıkladı.





PİLOTLAR GREV YAPMIŞTI





Videonun China Airlines pilotlarının uzun çalışma saatlerini protesto etmek için gerçekleştirdiği 7 günlük grevin ardından yayınlaması dikkat çekti.





Grev nedeniyle binlerce yolcunun uçuşu aksamıştı.