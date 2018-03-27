Samanyolu Haber /Gündem / Pilot sarhoş olduğu için yolcular 3 gün mahsur kaldı /27 Mart 2018 10:14

Pilot sarhoş olduğu için yolcular 3 gün mahsur kaldı

Stuttgart'tan Lizbon'a gidecek uçağın uçuşu ikinci pilot sarhoş olduğu için iptal edildi. Havayolu şirketi 3 gün beklemek zorunda kalan yolcuları otellere yerleştirdi.

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Almanya’da Stuttgart havaalanından Portekiz’in başkenti Lizbon’a gidecek uçağın ikinci pilotu sarhoş olduğu için uçuş iptal edildi, 106 yolcu otellere yerleştirildi

Stuttgart havaalanını yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre bir havaalanı çalışanı yardımcı pilotun alkollü olduğunu, yürürken tökezlediğini görünce polise haber verdi. Açıklamada savcılığın devreye girmesiyle uçuş iptal edildi ve yardımcı pilotun lisansı askıya alındı.
 
10 BİN EURO KEFARET ÖDEMESİ GEREKİYOR

Yedek yardımcı pilot olmadığı için de uçağın uçuşuna izin verilmediği ve 106 yolcunun otellere yerleştirildiği bildirildi. Geçici olarak gözaltına alınan yardımcı pilotun serbest bırakılması için 10 bin euro’luk kefalet ödemesinin gerektiği belirtildi.

Havayolu şirketi, yolcuların ancak 3 gün sonra Portekiz’e uçabileceklerini bildirdi. Şirket, üç gün boyunca Stuttgart havalimanında mahsur kalanlardan sosyal medya üzerinden özür dilerken, gerekli önlemlerin alınması amacıyla şirket içinde de soruşturma yapılacağını duyurdu.
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