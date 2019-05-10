Pilot baygın halde 40 dakika uçtu

Avustralya’da bir pilot kahvaltı yapmayınca, hava trafik kontrol çağrılarını duymadan 40 dakika boyunca baygın halde uçtu.





Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu’nun incelemesi, stajyer pilotun uçuştan önceki gece yeterince uyumadığını ve sadece enerji içeceği, çikolata ve biraz su tükettiğini ortaya çıkardı.





Pilot, olay gerçekleştiğinde Güney Avustralya'daki kırsal bölge Parafield'den Port Augusta havaalanına tek başına uçuyordu.





Yolculuğun yaklaşık 40. dakikasında, 1,5 kilometre yüksekte uçarken ani baş ağrısı yaşayan pilot uçağı otomatik pilot moduna geçirdi.





Raporda pilotun kısa süre sonra bayıldığı ve 40 dakika boyunca kendine gelemediği ifadelerine yer verildi.





Hava trafik kontrolü, pilota ulaşmak için birçok girişimde bulunsa da başarısız oldu. Uçağın yanından geçen bir başka uçaktaki pilot, baygın pilotun kendine geldiğini bildirmesinin ardından 2 uçak birlikte Parafield’e geri döndü.





Pilotun uçuştan bir gece önce uykusunu iyi alamadığı ve hafif soğuk algınlığını yeni atlattığı belirtilen raporda ayrıca “Pilotun uçuş günü kalkış öncesinde kahvaltı yapmadığı” ifadelerine yer verildi.





Güvenlik bürosunun bildirdiğine göre, uçuş okulu bundan sonra öğrencilerin iyi dinlendiğinden emin olacak ve stajyer pilotlara yorgunlukla başa çıkmaları konusunda eğitim verecek.





(Cathy Adams - Çeviri: Büşra Kırkpınar / independentturkish.com)





