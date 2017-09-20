'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

Havuz salondakileri görmedi!

Philadelphia merkezli Orta Doğu Forumu'nun (MEF) düzenlediği NATO ve Orta Doğu paneline katılan konuşmacılar arasında Hizmet Hareketine yakınlığı ile bilinen Rumi Forum Başkanı Emre Çelik'in adının geçmesine Türk delegasyonu tahammül edemedi ve etkinliği terk etti.







Etkinliği düzenleyen Orta Doğu Forumu Başkanı Daniel Pipes ise Türk delegasyonunun bu dayatmasını "Bize, burada Philadelphia'daki bir kuruluşa, kimin konuşup konuşamayacağına Türkiye'deki bir diktatörün söylemesine müsaade edilemez" diyerek tepkisini koydu.







İngiliz Lordlar Kamarası üyesi Thomas Michael Jopling'in konuşması sonrası Emre Çelik'in kürsüye gelmesiyle Türk heyeti salonu itiraz ederek terk etti. Tavır salondakilerden tepki topladı.





Etkinliğin hazırlanma aşamasında yaşananları kısaca anlatan Orta Doğu Forumu Başkanı Pipes, katılımcı olmaları için NATO Parlamenter Asamblesinin Türkiye temsilcilerine program listesiyle davetiye gönderdiklerini söyledi. Pipes, katılımcı olmayı kabul eden Türk heyetinin Emre Çelik'in adının programda geçmesine itirazını şöyle aktardı; "Türk heyeti NATO'daki aracıları vasıtasıyla Emre Çelik'in adı listeden çıkarılmadıkça programın iptal edilmesi gerektiğini bize çok açık ilettiler. Biz de yapılan hazırlık, planlama ve kaynakların seferberliği noktasında programı yapmaya kararlıydık ancak başka seçeneğimiz kalmadı ve Emre Çelik'in adının listeden çıkarılmasına razı olmak zorunda kaldık. Ancak bu durum Amerikalılar olarak vicdanımızla ve NATO'nun prensipleriyle ters düşüyordu. 'İfade Özgürlüğü Cenneti'nde bize, burada Philadelphia'daki bir kuruluşa, kimin konuşup konuşamayacağına Türkiye'deki bir diktatörün söylemesine müsaade edilmemeli."





Pipes, daha sonra Rumi Forum Başkanı Emre Çelik'i panelist olarak sahneye davet etti. Bunun üzerine Türk heyetinden iki kişi ayağa kalkarak itiraz etti, Çelik'İn isminin listede olmadığını söyledi. Konuşmacılardan İngiliz Lordlar Kamarası Muhafazakar üyelerinden, NATO heyetinin Başkanı Thomas Michael Jopling, Çelik'ten önce konuşmacı olacağını Pipes'e dayatarak kürsüye geldi ve Orta Doğu Forumu'nu, "Bizim işleyiş şeklimizi deldiniz, Çelik'in listeden çıkarılacağı konusunda sözlü teminat alınmıştı, bu kabul edilemez" diyerek yapılanı ağır dille eleştirdi.





Jopling'in konuşması sonuna doğru kürsüye gelen Forum Başkanı Pipes, eleştirilerin haksız olduğuna sert şekilde karşı çıktı ve "Biz Çelik'i listeden çıkarmak istemedik, siz bizi zorladınız" diyerek İngiliz parlamentere tepkisini koydu.





Bunun üzerine İngiliz Jopling ve Türk heyeti salonu terk etti.





AKP'ye yakın medya başta olmak üzere Türk medyasının büyük çoğunluğu Çelik'in boş salona konuştuğu yönünde haberler yaptı.





Oysa daha sonra salondakilerin alkışlarıyla kürsüye gelen Emre Çelik, Türkiye'de yaşananları anlattı. Çelik, 'Erdoğan'ın otokratik eğilimleri kırılgan bir bölgede demokrasiyi cesaretlendiremez' diyerek, Türkiye'deki hukuksuzluklara dikkat çekti.