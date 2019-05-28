Samanyolu Haber /Spor / PFDK Fatih Terim’e 3 maç ceza verdi /28 Mayıs 2019 19:45

PFDK Fatih Terim’e 3 maç ceza verdi

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 maç ceza verdi. Ayrıca Ümit Davala ve Orhan Ak da 1'er maç ceza geldi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasından oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçıyla ilgili kararını verdi. Ek bilgi ve belge isteyen PFDK, 1 haftalık gecikme sonrasında görüntülerin incelemesinin ardından Fatih Terim’e 3 maç ceza verdi.

Kurul, ayrıca sarı-kırmızılı takımın antrenörü Ümit Davala’ya ve Başakşehir antrenörü Orhan Ak’a 1’er maç ceza verdi.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
 
“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28.05.2019 tarih ve 82 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 104, 105, 106, 107, 108, 109, 205, 206, 207, 208, GÜNEY TRİBÜN 118, 119, 120, 121, 219, 220, 221 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI TRİBÜN 102 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA’nın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, yayıncı kuruluşun soyunma odalarından görüntü almasına izin verilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü ORHAN AK’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.”
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