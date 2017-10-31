Samanyolu Haber /Ekonomi / Peynire 3 ayda yüzde 25 zam geldi /31 Ekim 2017 09:22

Peynire 3 ayda yüzde 25 zam geldi

Süt ürünlerinde son günlerdeki fiyat artışı dikkat çekici. Özellikle büyük markaların ürünleri, çiğ süt fiyatına ağustosta yapılan zam sonrası ardı ardına zamlandı. Peynir fiyatı ağustostan bu yana yüzde 25 arttı. Süt sektörü fiyat düşüşü için KDV indirimi talep ediyor.

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Çiğ süt fiyatına ağustosta gelen 9 kuruşluk zam süt ürünlerine fiyat artışı olarak yansıdı.

Ağustos ayında 33 lira olan markalı peynir, ekim sonunda 41.5 liraya yükseldi. 35 liralık tereyağının fiyatı 51 lira olurken, 4.5 liralık yoğurt ise 6 liraya çıktı.

Sektör temsilcilerine göre, fiyatı kontrol altında tutmak için kayıtdışı sütü önlemek ve arz dengesini kontrol etmek gerekiyor.

Süt ve et sektörü, hükümetten 'sosyal bir beslenme anlayışı' için tüm hayvansal protein ürünlerinde sıfır KDV talep ediyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ziyaret eden Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu, bu talebin de bulunduğu sektör raporunu bakana sundu.

Halen söz konusu ürünlerde KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanıyor.
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