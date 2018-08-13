Petrol, varil başına 68 dolara yakın seviyelerde işlem görüyor

New York'ta işlem gören vadeliler Cuma günü yüzde 1.2 yükselmesi sonrasına yatay seyretti.
İran Dışişleri Bakanı, İran'ın Eylül ayında New York'ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD ile bir araya gelmeyeceğini açıkladı.
ABD'de petrol kulesi sayısı, Cuma günkü Baker Hughes verilerine göre üç yıldan uzun sürenin zirvesine çıktı.
Nymex'te işlem gören Eylül vadeli WTI petrol kontratları 32 cent artarak varil başına 67.95 dolara tırmanması sonrasında Singapur saatiyle 11:36'da 67.56 dolar seviyesinden alıcı buldu. Ekim vadeli Londra'da Brent petrol kontratları varil başına 72.59 dolardan işlem gördü.