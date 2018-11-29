Petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerinde

WTI varil fiyatı bu yıl ilk kez $50’ın altını görüyor.







ABD Enerji Enformasyon İdaresi dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,6 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 450,5 milyon varile çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 800 bin varil artacağı yönündeydi.





Uzmanlar, dünya genelindeki yüksek arzın, fiyatların yükselmesini engellemeye devam ettiğini belirtti. Amerika cephesinde artan petrol stokları ve üretimdeki yükseliş ve OPEC ülkelerinden arz kesintisi yönünde haber gelmeyeceğine dair beklentilerin yükselmesi.





Öte yandan, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene petrol fiyatlardaki düşüş beklentisinin öngörülerden ibaret olduğunu ancak fiyatların arz talep dengesiyle belirlendiğini kaydetti. Zengene, bazı ülkelerin Tahran’a zarar vermek amacıyla petrol piyasasına müdahale ettiğini savundu.





Brent petrol vadeli işlem fiyatı $60’ın altında $58 seviyesinde kalmaya devam ederken, WTI fiyatı ise $49-50 seviyesinde dalgalanıyor.

