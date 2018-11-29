Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerinde /29 Kasım 2018 14:30

Petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerinde

Yüksek arz ve OPEC toplantısı öncesi arz kesintilerine gerek olmadığını işaret eden Rusya açıklamalarından sonra petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor

SHABER3.COM

WTI varil fiyatı bu yıl ilk kez $50’ın altını görüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,6 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 450,5 milyon varile çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Uzmanlar, dünya genelindeki yüksek arzın, fiyatların yükselmesini engellemeye devam ettiğini belirtti. Amerika cephesinde artan petrol stokları ve üretimdeki yükseliş ve OPEC ülkelerinden arz kesintisi yönünde haber gelmeyeceğine dair beklentilerin yükselmesi.

Öte yandan, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene petrol fiyatlardaki düşüş beklentisinin öngörülerden ibaret olduğunu ancak fiyatların arz talep dengesiyle belirlendiğini kaydetti. Zengene, bazı ülkelerin Tahran’a zarar vermek amacıyla petrol piyasasına müdahale ettiğini savundu.

Brent petrol vadeli işlem fiyatı $60’ın altında $58 seviyesinde kalmaya devam ederken, WTI fiyatı ise $49-50 seviyesinde dalgalanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerinde Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:13:08