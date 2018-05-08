Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatları son 3 yılın zirvesinde /08 Mayıs 2018 10:43

Petrol fiyatları son 3 yılın zirvesinde

İran nükleer kriziyle brent ham petrolün varil fiyatı 75 dolara yükseldi. Petrol fiyatları 2014 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek düzeyde.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımları başlatma ihtimalinin petrol piyasalarında arz endişelerini körüklemesiyle, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolünün varil fiyatı 75.70, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 70.11 dolara yükseldi.

Dolar endeksi 92.727 puanda seyrederken, doların küresel piyasalarda artış hızını yavaşlatması altın fiyatlarında artışa sebep oldu.

ABD'nin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesi veya yeni yaptırımlar uygulanmasına ilişkin kararını bu gece açıklaması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Petrol fiyatları son 3 yılın zirvesinde Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:08:09