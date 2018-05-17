Petrol fiyatları 80 dolara dayandı

Dün 78.06 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 79.31 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 79.23 dolardan açıldı.







Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla yüzde 0.16 artışla 79.36 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 71.70 dolardan alıcı buldu.





ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1.4 milyon varil (yüzde 0.3) azalışla 432.4 milyon varile gerilediğini açıkladı.





Piyasa beklentisi, stokların 800 bin varil düşmesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2.2 milyon varil azalmıştı.