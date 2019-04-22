Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatları 2019'un zirvesinde /22 Nisan 2019 12:06

Petrol fiyatları 2019'un zirvesinde

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye dahil 8 ülkeye İran yaptırımları konusunda tanıdığı muafiyetleri sonlandırmaya hazırlanması petrol fiyatlarını 2019'un zirvesine taşıdı.

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Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,70 dolardan işlem görüyor.

Perşembe günü 72,11 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı 72,03 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,31 artışla 73,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,48 dolardan alıcı buldu.

ABD basınındaki haberlere göre bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2 Mayıs’ta İran’a uygulanan yaptırımlardan muaf tuttuğu 8 ülke için petrol ithalatı muafiyetinin kaldırılacağı yönünde açıklama yapması bekleniyor.

Uzmanlar ABD'nin bu hamlesinin petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu ve kısa vadede bu yükselişin devam edebileceğini kaydediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintisi, ABD’nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar ile Libya'daki karışıklıkların petrol fiyatlarının 70-73 dolar seviyesinde tutunmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,91 ila 74,06 dolar aralığının direnç, 73,61 ila 73,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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