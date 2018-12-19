Samanyolu Haber /Dünya / 'Peşmergeler Suriye'nin kuzeyine kısa sürede geçecek' /19 Aralık 2018 00:46

'Peşmergeler Suriye'nin kuzeyine kısa sürede geçecek'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Suriyeli Peşmergelerin komutanlarından Bedel Bendi, güçlerinin kısa bir süre içerisinde Suriye'ye geçeceğini belirtti.

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Bendi, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "(Suriyeli) Peşmergeler, bugün ya da yarın en kısa zamanda Rojava'ya (Suriye'nin kuzeyine) dönecek" dedi.
Söz konusu gücün IKBY'de eğitim aldığını ve Suriye'nin kuzeyini korumakla görevlendirildiklerini belirten Bendi, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin önceki gün yaklaşık 100 Peşmergenin Suriye'nin kuzeyine geçtiğine dair açıklamasına değinmedi.

Jeffrey, önceki gün yaklaşık 100 Peşmergenin Irak'tan Suriye'ye geçtiğini doğrulayarak, "Peşmergelerin, ABD ve SDG'nin bilgisi dahilinde sınırı geçtiğini" bildirmişti.

Suriye KDP üyesi Müslim Muhammed de dün yaptığı açıklamada, "Suriyeli Peşmergelerin komutanları ile PYD'liler, dün ABD'nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptı. Toplantıda Irak'taki Suriyeli Peşmergelerin Suriye'nin kuzeyine dönüş meselesi ele alındı" ifadesini kullanmıştı.
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