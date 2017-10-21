Peşmerge: En az 150 kayıp verdirdik

Peşmerge yönetiminden yapılan açıklamada, Irak güvenlik güçleri ile Peşmerge arasında Altunköprü kasabasında çıkan çatışmalarda Irak ortak güçlerinden 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, Peşmerge güçlerinden ise 6 kişinin öldüğü ileri sürüldü.







Açıklamada, "Peşmergenin, Haşdi Şabi ve müttefiklerinin peşi sıra gelen saldırılarını püskürttüğü" ifade edildi.







Hükümetten söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.





Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kerkük-Erbil karayolunda dün Peşmerge ve Irak güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada "10 hummer ile en az iki tankın imha edildiğini" iddia etmişti.





Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı ise "terörle mücadele, federal polis ve Haşdi Şabi güçlerinin, Altunköprü'de güvenliği sağladığını" açıklamıştı.





Bakanlık, Altunköprü kasabasının kurtarılmasının ardından petrol zengini Kerkük'ün tamamında kontrolün sağlandığını duyurmuştu.