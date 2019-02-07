Pes doğrusu… Bir demetçik dereotu 3 lira

Türkiye’de gıda fiyatları aldı başını gidiyor. TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine göre fiyatı en çok artan ilk 10 üründen 9 tanesi sebze oldu. Yetkililer sebze ve meyvede yaşanan artışın sebeplerini bulmak için hal baskınları yapadursun, pazar yerlerinde satıcıların da müşterilerin de yüksek fiyatlar nedeniyle keyfi kaçtı.





BİR DEMET DEREOTU 3 TL

İstanbul Erenköy’de kurulan pazarda dereotu 3 TL’ye satılıyor. Dereotunun kasası İstanbul halinde 30-40 TL’ye alıcı buluyor. Ve ortalama bir kasadan 20 demet dereotu çıkıyor. Ve bir demet dereotu yine ortalama 150 gram ağırlığında.









Bu dereotunun demeti İstanbul Erenköy semt pazarından 3 liraya satın alındı. 20 dalın bulunduğu demette adeti 15 kuruşa denk geliyor.





Türkiye’nin önde gelen marketlerinde de bir demet dereotunun fiyatı 3.45 TL’ye kadar çıkmış durumda.









BEŞ ŞEHİRDE HALLERE BASKIN

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirmişti. Bakanlık başta marketler, pazar yerleri ve toptancı olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerini sıklaştırdı.









Ticaret Bakanlığı girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde bir çok ilde denetimlerine etkin bir şekilde devam ederken, bu kapsamda Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya’daki hallere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.





ERDOĞAN ‘ADIM ATABİLİRİZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Market fiyatları birbirini tutmuyor, onlara bağırdınız ama biraz daha bağırın” dediler. Tarım bakanına bazı talimatlar verdik, çalışıyorlar. Sebze fiyatlarına ayar çekme kararı aldık, gereken adımları atacağız. İstanbul'a başkan olduğumda ekmek fiyatları artıyordu, hemen fabrika kurduk. Belediyelerimizle bu adımları atabiliriz” demişti





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