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Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem
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Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem
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26 Mayıs 2019 20:51
Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Sarsıntının ülkenin kuzeyindeki Moyobamba kentinin yaklaşık 180 kilometre doğusunda, 105 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.
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Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle herhangi bir tsunami tehdidinin bulunmadığını bildirdi.Depremin, pazar akşamı yerel saatle 19.41'de hissedildiği bilgisi verildi.
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