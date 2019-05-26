Samanyolu Haber /Dünya / Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem /26 Mayıs 2019 20:51

Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Sarsıntının ülkenin kuzeyindeki Moyobamba kentinin yaklaşık 180 kilometre doğusunda, 105 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

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Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle herhangi bir tsunami tehdidinin bulunmadığını bildirdi.Depremin, pazar akşamı yerel saatle 19.41'de hissedildiği bilgisi verildi.
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