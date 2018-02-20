Perinçek'ten ortağı Erdoğan'a: Tillerson'la neyi görüştüğünü açıkla

AKP'nin bürokratik ve ideolojik ortağı konumundaki Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek Aydınlık gazetesindeki köşesinde Tayyip Erdoğan'a seslendi.





Geçtiğimiz hafta, Erdoğan, Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu biraraya gelmiş, görüşmeye çevirmen da dahil Dışişleri Bakanlığı'ndan hiçbir yetkili alınmamıştı. Bu nedenle görüşmede ne konuşulduğu tam olarak bilinmiyor.







Köşessinde bu konuyu ele alan Perinçek, bu tür gizli görüşme geleneğini eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başlattığını iddia etti. Perinçek, Turgut Özal’la birlikte millî devletin tasfiye edildiğini savunurken, devlet geleneğinin de yıkıma uğradığını yazdı.





"Bugün Tayyip Erdoğan’ın hallerine baktığımız zaman devletsizleşmeyi görüyoruz" diyen Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:





"AKP’nin ABD ile kayıtsız görüşme vukuatı yeni değil. 1990’larda ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğundan başlayıp Abdullah Gül’ün Powell ile 2 Nisan 2003 günü yaptığı görüşmeye kadar çok örneği var. “İki sayfa dokuz maddelik gizli anlaşma yaptığını” kendisi itiraf etmişti (Vatan, 24 Mayıs 2003).





Oysa ne kadar gizli olursa olsun, devlet yöneticisinin devletten gizli görüşmesi olmaz. ABD devletinden gizlemiyorsunuz, Türk devleti ve milletinden gizliyorsunuz! ABD’nin bildiğini milletten gizlemenin bir anlamı olmalı. Devletten gizli kişisel görüşme, ancak bir hizmet görüşmesi olabilir. Orada devlet biter, bilgiyi gizlediğiniz devleti bitirirsiniz! ABD’nin karşısında kişi olarak tek başınıza kalırsınız ve oyuncak olursunuz!"





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı ile Beştepe’deki gizli görüşmelere dair toplumun aydınlatılması gerektiğini ifade eden Perinçek, yine de görüşmelerde kazananın Türkiye, kaybedeninse ABD olduğu görüşünü savundu.





"Onlar istedikleri kadar kabul etmesinler, ABD kaybediyor ve güçlü durumda olan Türkiye’dir" tezini ileri süren Perinçek, "Batı Asya’da Rusya, İran, Suriye ve Irak’ı yanına alan Türkiye, özgücünü de dikkate alırsak, ABD’nin karşısında üstünlüğü ele geçirmiştir. Bugün güney sınırımız boylarında Suriye ve Irak’la işbirliği yaptığımız zaman, ABD’nin kaybedeceği kesindir" iddiasında bulundu.





Perinçek şunları yazdı:





"ABD, Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’ye karşı yeni bir cephe açmaya çalışıyor. Böylece Türkiye’ye karşı İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı da cepheye sürmek peşindedir. Avrupa Birliği’ni Türkiye ile karşı karşıya getirme siyasetini izlediği de gözden kaçmıyor."