Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek'ten Erdoğan'ın seferberlik çağrısına destek, Esed'e alkış! /15 Aralık 2016 14:41

Perinçek'ten Erdoğan'ın seferberlik çağrısına destek, Esed'e alkış!

Doğu Perinçek Erdoğan'ın "Seferberlik" çağrısına destek verdi. Esed'in Halep'i almasına alkış tuttu!

Perinçek'ten Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısına destek, Esed'e alkış!

Perinçek'ten Erdoğan'ın seferberlik çağrısına destek, Esed'e alkış!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'milli seferberlik' söylemini değerlendirdi.

Erdoğan'a verdiği sürekli ve kesintisiz destekle gündeme sık sık gelen Doğu Perinçek bir kez daha Erdoğan'a tam desteğini açıkladı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başı olarak tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum" demişti. Erdoğan tüm güvenlik güçlerinden 'yetkilerini kullanmalarını' istemişti.
 
Erdoğan'ın seferberlik ilanına Doğu Perinçek'ten tam destek geldi. Perinçek "Vatan Partisi olarak milli seferberliğin en önündeyiz" dedi.

Perinçek'in son açıklaması Murat Yetkin'in "Ankara'da ürküten senaryo" yazılarını hatıra getirdi.

Yetkin, Ergenekon ve Balyoz sanığı bazı isimlerin devlet politikalarını belirler hale geldiğine dikkat çekmiş ve o ürkütücü senaryoyu maddeler halinde sıralamıştı. İşte o senaryo:

- İdam cezasını geri getirelim,

- Avrupa Birliği (AB) Türkiye'yle ilişkileri keser. Böylece hem ilişkiyi kesen biz olmayız, hem de AB'nin demokrasi-insan hakları çerçevesinin bağlayıcılığından kurtuluruz,

- Borsa çökebilir. Bu da yönetiminizi zaten "bizden olmayan" büyük şirketlerin ve yabancı sermayenin baskısından kurtarır,

- ABD ve NATO taleplerini kendi çıkarlarımızın pazarlığını yaparak kabul edelim. Bu da yönetiminize Batı'dan gelecek tepkilerin lafta kalmasını sağlar,

- Bu arada Başkanlık sistemi için daha güçlü bastırıp alın. Kendi iktidarınızda gerekirse Kürt sorunu dahil ülke sorunlarını siz çözmüş olursunuz.

ERDOĞAN'IN "KATİL" DEDİĞİ ESED'E ALKIŞ

Perinçek ayrıca "Türkiye'nin dostu olan Suriye'yi kutluyoruz. Halep'in kurtarılması Türkiye'nin kurtarılmasıdır" dedi.
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