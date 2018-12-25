Perinçek'in partisi HDP’nin kapatılması için savcılığa başvurdu





Yargıtay başsavcılığına başvuran Ergenekon sanıklarından ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, HDP’nin kapatılması için gerekçe olarak partinin ‘devletin bağımsızlığına, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı faaliyetlerin odağı haline gelmesi’ni gösterdi.









Senem, “HDP, anayasamızın 68’inci maddesine göre yasal olarak faaliyet yapacak bir parti durumunda değil. Benzer faaliyetlerin 10’da birini yapan partiler geçmişte Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı” diye konuştu.





Yerel seçimlere de değinen Senem, “Böyle bir partiye mart ayında yetki vererek aynı manzaraya yol açmayalım diye milletimize çağrı yapıyorum. Yerel seçimlerde bu millet, bu partinin önünü kesmelidir” dedi.